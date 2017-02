Convergence des partis politiques indépendantistes et mobilisation de la société civile au coeur des priorités des OUI Québec en 2017







MONTRÉAL, le 19 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les OUI Québec ont adopté un plan d'action ambitieux à l'issue de leur deuxième assemblée générale, où près de 150 personnes se sont prononcées sur les priorités et les orientations pour l'année 2017. Les travaux de convergence des forces indépendantistes et la mobilisation des citoyennes et des citoyens figurent ainsi parmi les chantiers les plus porteurs pour les OUI Québec.

Convergence : la constituante au coeur des travaux avec les partis politiques

Les OUI Québec portent un message clair et constant depuis un an : la convergence des forces indépendantistes est l'élément clé dans la promotion du projet de pays. « La situation actuelle est encourageante. Nous avons eu plusieurs rencontres avec les partis politiques au sein de la Table de concertation et nous constatons qu'il y a une réelle volonté de progresser, de faire converger nos forces. Nos travaux portent actuellement sur une démarche commune d'accession à l'indépendance », a d'abord expliqué la présidente des OUI Québec, Mme Claudette Carbonneau.

« C'est aussi un moment historique et il faut le souligner : c'est la première fois que les quatre partis indépendantistes s'assoient à la même table pour débattre d'options innovantes comme une démarche constituante. Nous nous en réjouissons, car la constituante est un processus concret qui permettrait au peuple québécois d'être indépendant et d'exister selon sa propre vision de la société. Les OUI Québec vont continuer d'appuyer cette réflexion, tant au niveau des idées que par la mobilisation de la société civile », a ajouté Mme Carbonneau.

La société civile : une force à mobiliser

Outre les travaux avec les partis politiques, les OUI Québec entendent poursuivre leur travail de mobilisation de la société civile. Plusieurs tables régionales ont été créées lors d'une tournée des régions du Québec et d'autres verront le jour en 2017. Les OUI Québec pourront ainsi compter sur un réseau de 15 tables qui s'activent à mobiliser les citoyennes et les citoyens autour du projet d'indépendance partout sur le territoire.

« La société civile, c'est l'ADN des OUI Québec. Il est donc essentiel, en amont du travail avec les partis politiques, de favoriser aussi la convergence des citoyens et citoyennes. Comme organisation militante, nous sommes convaincus que la population doit jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un projet de société tel que l'indépendance du Québec. C'est pourquoi les OUI Québec seront là pour unir les gens et les idées, mais aussi pour unir l'espoir à l'action. Maintenant, ce que ça prend, c'est de l'engagement, et cette idée, nous allons en faire la promotion sans cesse au cours de la prochaine année », a conclu Mme Carbonneau.

La population et la constituante

Les OUI Québec proposeront un évènement de mobilisation le 11 mars prochain afin de permettre aux citoyens et citoyennes de réfléchir collectivement sur la démarche constituante. Les détails de cette journée de réflexion seront dévoilés sous peu et les personnes intéressées pourront en savoir plus sur la page Facebook et le site internet des OUI Québec.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la mission et les chantiers des OUI Québec

À propos des OUI Québec

Ayant succédé au Conseil de la souveraineté, les Organisations unies pour l'indépendance du Québec (OUI Québec) ont pour mission la promotion non partisane de l'indépendance du Québec, en représentant la société civile organisée et en agissant à ce titre comme un lieu de dialogue et de concertation de ses forces vives pour la promotion de l'indépendance du Québec.

SOURCE Oui Québec

Communiqué envoyé le 19 février 2017 à 12:52 et diffusé par :