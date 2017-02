Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - Invitation aux médias







MONTRÉAL, le 19 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et le député de D'Arcy-McGee et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de la ministre de l'Enseignement Supérieur, M. David Birnbaum, invitent les représentants des médias à un point de presse qui précédera la première de la pièce de théâtre Qui a tué Freebird?

S'inscrivant dans la mise en oeuvre du Plan d'action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble, ce spectacle contribue à prévenir la radicalisation menant à la violence et à promouvoir l'esprit critique chez les jeunes.

DATE : Lundi 20 février 2017 HEURE : 12 h 10 (point de presse)

12 h 45 (début de la pièce) LIEU : École secondaire St-Luc

6300, ch. de la Côte-Saint-Luc

Montréal

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Communiqué envoyé le 19 février 2017 à 09:00 et diffusé par :