/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Comité sur l'entrepreneuriat des jeunes entreprises/

MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le président du Comité sur l'entrepreneuriat des jeunes entreprises, M. Robert Poëti, député de Marguerite-Bourgeoys et adjoint parlementaire du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de...

MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - « Une stratégie nationale sur la main-d'oeuvre est sans doute la réponse la plus sérieuse et visionnaire aux nombreux défis liés à l'accessibilité d'un capital humain abondant, compétent et adapté aux besoins...