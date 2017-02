La TD souligne le 150e anniversaire du Canada en revitalisant plus de 150 espaces verts publics







Nous lançons #EspacesPourTousTD pour aider à rassembler les Canadiens de partout au pays

TORONTO, le 18 févr. 2017 /CNW/ - Au moment où les Canadiens célèbrent la fin de semaine du jour de la Famille en passant du temps de qualité avec leurs proches, le Groupe Banque TD lance #EspacesPourTousTD, un projet d'investissement dans l'avenir des espaces verts publics qui mènera à la revitalisation de quelque 150 de ces espaces à l'échelle pays, afin de souligner le 150e anniversaire du Canada.

Au cours de la longue fin de semaine, les visiteurs du Harbourfront Centre à Toronto peuvent avoir un aperçu de nos projets de revitalisation prévus partout au pays en mettant les pieds dans le Dôme vert, un espace interactif de 1 200 pieds carrés comprenant des arbres, de la verdure, un pont et un étang, le tout ouvert au public en plein coeur du mois le plus froid de l'hiver.

« Les espaces verts publics font partie intégrante de l'identité canadienne. Les gens s'y rassemblent pour discuter et jouer; ce sont des endroits qui les lient les uns aux autres, raconte Theresa McLaughlin, VP à la direction et chef du marketing, Groupe Banque TD. La TD est fière de célébrer le 150e anniversaire de notre grande nation en enrichissant et en rassemblant les collectivités d'un océan à l'autre. »

La TD s'engage à revitaliser les espaces verts canadiens depuis plusieurs décennies. Elle a notamment appuyé plus de 25 000 projets environnementaux ainsi que la plantation de quelque 280 000 arbres par l'intermédiaire de la Fondation TD des amis de l'environnement et du programme Forêts TD. Le projet #EspacesPourTousTD renforce notre engagement à l'égard de la collectivité et de l'environnement, en plus de souligner le 150e anniversaire du Canada, en continuant d'avoir un effet positif durable sur les espaces verts publics au pays.

Plus de 150 projets ont pour objectif de revitaliser des espaces verts publics et d'encourager les Canadiens à se rassembler dans ces lieux partout au pays. Les projets, qui varient en envergure, comprennent les sept initiatives phares suivantes :

Centre communautaire et bibliothèque de Dartmouth North

Création d'une bibliothèque en plein air avec accès Wi-Fi, terrain de jeu naturel, espace événementiel rafraîchi, accessibilité accrue, sentiers réaménagés et installations de gestion des eaux pluviales améliorées. Corridor vert de cinq écoles à Montréal

Aménagement du premier corridor vert officiel de Montréal, qui revitalisera le quartier grâce à la plantation de 750 arbres dans des parcs et des cours d'école environnants, ainsi que d'une grande classe en plein air. Revitalisation de Victoria Park à Kingston

Diversification du couvert forestier, installation de jeux d'eau (comprend un jardin d'eau et un volet de sensibilisation à l'importance de l'infiltration et de la conservation de l'eau), ajout d'un jardin naturel, d'une aire de jeu et d'une place publique. Centre d'éducation sur les pollinisateurs à Morningside Park, à Scarborough

Aménagement d'un centre d'éducation plus grand qui reliera Morningside Park au corridor pour les papillons de et comprendra une salle de classe et un espace d'apprentissage en plein air, des stations d'information extérieures, un grand pré de pollinisateurs et une série de programmes éducatifs. Piétonnisation de l'entrée de Waterloo Park et ajout d'une voie au pont

Création d'une entrée piétonnière distincte pour la promenade centrale de Waterloo Park, ajout d'une voie au pont , qui relie les deux universités de Waterloo au centre-ville. Cette nouvelle voie sera ouverte aux piétons et aux cyclistes et comprendra un belvédère surplombant le lac. Terrain de jeu naturel dans le parc Ralph Klein à Calgary

Construction d'un terrain de jeu pour favoriser l'intégration du jeu en plein air dans le développement et l'apprentissage des enfants, y compris l'ajout de structures d'escalade en bois rond et en bois d'oeuvre, des glissades à flanc de colline, des jeux d'eau et de sable et des tonnelles. Forsyth Park à Surrey

Ajout de 1,5 acre de terrain au parc, incluant des structures de jeu naturelles uniques, des arbres, des jardins et des sentiers reliés à d'autres espaces verts. En partenariat avec le Surrey Nature Centre et deux écoles du quartier, ce projet prévoit aussi des programmes et des activités d'apprentissage dans le parc.

Pour en savoir plus sur #EspacesPourTousTD et les quelque 150 projets de revitalisation des espaces verts publics au pays, visitez le https://projetespacespourtous.td.com/

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales; elle offre ses services à 25 millions de clients dans plusieurs centres financiers dans le monde et exerce ses activités dans trois principaux secteurs : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers par Internet du monde, avec quelque 11 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2016, les actifs de la TD totalisaient 1,2 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

