Sondage sur le choix d'un rénovateur : la satisfaction est au rendez-vous







MONTRÉAL, le 18 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) dévoile aujourd'hui les résultats d'un sondage réalisé par la firme Léger portant sur les intentions des propriétaires québécois de faire des rénovations à leur résidence au cours des trois prochaines années et sur l'expérience vécue par ceux qui en ont fait au cours des trois dernières années. Le sondage révèle qu'en très grande majorité, les propriétaires sont satisfaits des travaux effectués par des entrepreneurs en rénovation.

Engager un rénovateur : un gage de qualité et de compétence

Parmi les résultats du sondage, auquel ont répondu 1 000 propriétaires d'une résidence principale, 94 % de ceux qui ont engagé un entrepreneur se sont dits globalement satisfaits des travaux de rénovation effectués. De plus, 91 % ont mentionné qu'il serait probable qu'ils recommandent leur entrepreneur à leur entourage.

Pour ce qui est des sources de satisfaction évoquées, les travaux bien faits (28 %), le travail de qualité (21 %), le respect des échéanciers (19 %) et la réalisation des travaux en conformité avec les demandes (18 %) sont celles qui sont revenues le plus souvent.

En ce qui concerne les principales raisons motivant l'embauche d'un entrepreneur pour faire des rénovations, 60 % des répondants ont mentionné l'ampleur et la complexité des travaux à effectuer, près de la moitié (48 %) ont répondu qu'en engageant un professionnel, ils s'assuraient d'avoir une garantie pour leurs travaux et le tiers (33 %) désiraient avoir accès à un professionnel pour les guider et les conseiller dans la réalisation des travaux.

« Nous constatons que bien des gens reconnaissent qu'ils n'ont souvent pas les compétences requises pour se lancer eux-mêmes dans des travaux de rénovation. En engageant un entrepreneur, ils souhaitent que les travaux soient faits de manière professionnelle. À la lumière des résultats, on constate que les gens qui engagent des entrepreneurs pour leurs travaux de rénovation sont satisfaits en très grande majorité », déclare le vice-président Développement stratégique et Communications de l'APCHQ, François-William Simard.

Il est essentiel d'exiger une facture et un contrat formel

L'APCHQ se réjouit que la très forte majorité des répondants (88 %) aient reçu une facture écrite et détaillée des coûts pour la réalisation des travaux. De plus, l'entrepreneur engagé par 70 % des répondants a fourni un contrat écrit formel. L'APCHQ conseille régulièrement aux consommateurs d'exiger un contrat ainsi qu'une facture. En plus de mieux se protéger, le consommateur contribue de cette façon à lutter contre le travail au noir.

Par ailleurs, 82 % des entrepreneurs engagés possédaient une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Si ce pourcentage est élevé, il faut toutefois noter que la sensibilisation auprès des consommateurs doit se poursuivre afin de leur rappeler de toujours faire affaire avec un entrepreneur licencié à la RBQ. Bien qu'un résultat de 7 % des répondants qui ont fait affaire avec un rénovateur sans licence puisse paraître peu, il démontre que les efforts de sensibilisation doivent se poursuivre afin de le rendre encore plus faible, voire nul.

Finalement, il faut saluer le fait que les répondants au sondage ont demandé en moyenne 2,4 soumissions avant de choisir un entrepreneur. « Nous rappelons souvent aux consommateurs qu'il est conseillé de demander trois soumissions afin de pouvoir comparer les offres et choisir l'entrepreneur dont l'offre correspond le mieux à nos attentes et besoins. Soulignons que le prix ne doit pas être l'unique critère de sélection », poursuit M. Simard.

Les travaux de rénovation privilégiés

Parmi les propriétaires qui ont réalisé des travaux de rénovation au cours des trois dernières années, 40 % ont peinturé l'intérieur et/ou l'extérieur de leur résidence, 32 % ont changé les portes et les fenêtres, 29 % ont fait des travaux sur leur toiture et plus du quart (27 %) ont rénové leur salle de bain.

Pour ceux qui prévoient réaliser des travaux d'ici les trois prochaines années, 30 % songent à peinturer l'intérieur et/ou l'extérieur de leur résidence, le quart aimeraient rénover leur salle de bain et près du quart (24 %) veulent rénover leur cuisine.

Le sondage révèle également que l'âge de la propriété influence le type de travaux de rénovation. Les propriétaires d'habitations construites plus récemment ont tendance à favoriser des travaux tels que le remplacement du plancher, l'installation d'un climatiseur central et la construction d'un patio. Quant aux propriétaires d'habitations plus anciennes, ils privilégieront davantage la mise à niveau du système de chauffage, le remplacement des portes et fenêtres et l'isolation des murs et du toit.

« Les besoins en rénovation varient selon l'âge de la résidence, mais ce que nous pouvons déceler, c'est que les habitations plus anciennes ont davantage besoin d'être mieux isolées et d'avoir un système de chauffage plus efficace. Avec le crédit d'impôt à la rénovation RénoVert, la Politique énergétique 2030 et la mise en place prochaine de Transition Énergétique Québec, la balle est dans le camp du gouvernement pour instaurer de nouvelles mesures incitatives afin de favoriser le développement durable et l'efficacité énergétique des habitations. Un signe encourageant serait de prolonger, à tout le moins, RénoVert », conclut M. Simard.

Autres données en rafale

16 % des répondants sont propriétaires d'une résidence en copropriété, une proportion qui frôle le quart chez les 18 à 34 ans (24 %);

l'année moyenne de construction des résidences à l'étude est 1977;

21 % des répondants sont propriétaires d'une résidence construite avant 1960;

30 % des répondants sont propriétaires d'une résidence évaluée entre 200 001 $ et 300 000 $ (évaluation municipale).

Les faits saillants du sondage peuvent être consultés à l'adresse suivante : apchq.com/documentation.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 17 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du secteur résidentiel.

Méthodologie

Pour répondre aux objectifs de recherche, un sondage Web a été effectué du 15 au 23 septembre 2016, auprès de 1 000 Québécois âgés de 18 ans et plus, pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Plus précisément, pour être éligible à participer à l'étude, les répondants se devaient d'être des propriétaires d'une résidence principale qui ont effectué des rénovations sur celle-ci au cours des trois dernières années nécessitant l'embauche de main-d'oeuvre ou des propriétaires ayant l'intention d'entrepreneur des rénovations au cours des trois prochaines années. À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l'âge, la langue parlée à la maison, la région et la présence d'enfants dans le ménage afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l'étude.

