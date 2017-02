Caprion Biosciences va encadrer un cours de courte durée et présenter une affiche à la tri-conférence de médecine moléculaire de San Francisco







Le cours de courte durée portera sur l'analyse de détection de cytokine intracellulaire dans des essais de thérapie cellulaire adoptive et une affiche présentera l'analyse métaprotéomique du microbiome intestinal chez le nourrisson

Caprion Biosciences Inc. a annoncé aujourd'hui que le Dr. Yoav Peretz, directeur scientifique d'ImmuneCarta, allait encadrer un cours de courte durée sur de nouvelles techniques dans le développement d'essais de détection de cytokine intracellulaire dans des essais de thérapie cellulaire adoptive, dans le cadre de la tri-conférence de médecine moléculaire annuelle qui se tient à San Francisco, en Californie. Le cours a pour objectif de fournir de conseils sur la détection, la persistance et la caractérisation phénotypique des cellules T CD8+ pentamères dans des essais d'immunothérapie cellulaire adoptive.

Caprion présentera également une affiche illustrant une étude de découverte exploratoire sur l'analyse métaprotéomique du microbiome fécal du nourrisson. L'objectif de l'étude était d'extraire la taxonomie du microbiome intestinal et des données fonctionnelles dans une population d'échantillons fécaux de nourrisson. Les résultats démontrent qu'une approche protéomique fournit des changements et des réponses fonctionnelles avec une couverture significativement plus élevée de genres bactériens que l'approche de pyroséquencage. L'analyse des voies révèle également les différences entre les microbiomes individuels et fournit des informations sur leurs réponses fonctionnelles à l'alimentation, la maladie et la thérapie.

Cours de courte durée : Développement et déploiement d'une analyse de détection de cytokine intracellulaire dans des essais de thérapie cellulaire adoptive

SC24 « Cytométrie de flux et analyses de cellules phénotypiques en immuno-oncologie »

Intervenant : Yoav Peretz, PhD, directeur scientifique, ImmuneCarta

Lundi 20 février, 10 h 10

Présentation d'affiche à la conférence

« Analyse métaprotéomique du microbiome fécal du nourrisson »

Laetitia Cortes[1], Aude Tartière[1], Julie Piquenot[1], Sebastian Tims[2], Joost W. Gouw[2], Jan Knol[2],[3], Harm Wopereis[2],[3] et Daniel Chelsky[1] [1]Caprion Biosciences Inc, Montréal, Canada ; [2]Nutricia Research, Utrecht, Pays-Bas; [3]Université Wageningen, Laboratoire de Microbiologie, Wageningen, Pays-Bas

À propos de Caprion Biosciences, Inc.

Caprion Biosciences est le principal fournisseur de services de protéomique et de surveillance immunitaire à l'industrie pharmaceutique et de biotechnologie. Sa division de surveillance immunitaire, ImmuneCarta®, offre des services de cytométrie de flux multiparamétrique exclusive pour les analyses fonctionnelles des réponses immunitaires innées et adaptatives. La division de protéomique de Caprion, ProteoCartatm, offre une spectrométrie de masse exclusive sans gel et sans marquage pour la mesure comparative complète, quantitative et robuste des protéines dans de grands ensembles d'échantillons biologiques pour la découverte et la validation de biomarqueurs protéiques. Établie à Montréal, au Canada, Caprion offre des services de protéomique et de surveillance immunitaire à grande échelle à plus de 50 clients majeurs de l'industrie pharmaceutique et de biotechnologie depuis plus de 15 ans. Caprion, une société privée, est détenue en majorité par Global Healthcare Opportunities, ou GHO Capital Partners LLP. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.caprion.com.

