Les chargées et chargés de cours de l'UQAM ratifient l'entente de principe







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les chargées et chargés de cours de l'Université du Québec à Montréal ont ratifié à 88 % vendredi en assemblée générale spéciale l'entente de principe intervenue à la table de négociation le vendredi 3 février, après 18 mois de négociation et 2 mois de conciliation entre le Syndicat des chargées et chargés de cours (SCCUQ) et l'UQAM.

Les dernières journées de négociation précédant la journée de grève prévue pour le 7 février ont permis d'aller chercher une équité salariale avec les professeurs avec des augmentations de 1 % en 2017 et 1 % en 2018, en sus des paramètres gouvernementaux déjà prévus, pour un total de 8,61 % sur quatre ans, et une clause remorque avec les professeurs pour 2019, la convention collective de ces derniers se terminant en 2018. Les augmentations salariales seront versées sur une base forfaitaire de façon à favoriser les plus bas salariés du Syndicat.

Les charges de cours pouvant être accordées aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat avant d'être offertes aux personnes chargées de cours (PCC) passent de 8 % à 6,5 % et pour obtenir ces charges l'étudiant doit avoir complété quatre sessions de son programme de maîtrise ou un trimestre de sa scolarité de doctorat, selon le cas.

Les personnes chargées de cours qui ont régulièrement au moins trois charges de cours depuis au moins cinq ans et qui, pour différentes raisons, en obtiennent moins auront accès à une banque de cinq charges de perfectionnement pour acquérir de nouvelles exigences de qualification pour l'enseignement.

Les 31 séances de négociation antérieures avaient permis d'aller chercher une importante reconnaissance institutionnelle de la valeur des activités de recherche et de création des chargées et chargés de cours et un droit de vote aux comités de programme et aux assemblées départementales. Ce dernier gain est toutefois sujet à l'approbation du Syndicat des professeurs et professeures de l'UQAM.

Le taux horaire pour des activités de représentation, de disponibilité complémentaire et pour des projets d'intégration, gelé à 45 $ de l'heure depuis plus de dix ans, sera augmenté de 2 dollars par année pour atteindre 51 $ en 2019. Le budget d'intégration des PCC aux différentes missions de l'institution passera de 500 000 $ en 2016 à 600 000 $ en 2019

Les nouvelles PCC auront accès à une réduction de leur période de probation et l'ensemble des membres à une bonification des congés spéciaux. Le nombre maximal de charges de cours passe de 8 à 9 par année.

Les deux parties se sont finalement entendues pour la mise en place de comités de travail sur la faisabilité d'un affichage annuel des charges de cours et sur les environnements numériques d'apprentissage.

La convention collective était échue depuis le 31 décembre 2014. La nouvelle convention est d'une durée de cinq ans.

Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAM (SCCUQ) représente les quelque 2400 membres de ce corps enseignant. Fondé en 1978, il s'agit du plus vieux syndicat de personnes précaires au Québec. Le syndicat est affilié à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) qui regroupe quelque 35 000 membres dans les cégeps, les établissements privés et les universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec.

