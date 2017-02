Adoption d'une stratégie nationale sur la main-d'oeuvre : Un moment charnière pour la prospérité de notre société, selon le CPQ







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - « Une stratégie nationale sur la main-d'oeuvre est sans doute la réponse la plus sérieuse et visionnaire aux nombreux défis liés à l'accessibilité d'un capital humain abondant, compétent et adapté aux besoins plus criants du marché du travail. Nous félicitons le gouvernement du Québec pour cette décision audacieuse et sommes heureux qu'il ait embrassé avec tant d'enthousiasme cette proposition du CPQ visant à mobiliser l'ensemble des forces vives du Québec - autant les employeurs que les travailleurs, les institutions d'enseignement, les différentes associations et le gouvernement lui-même », s'est réjoui Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ (Conseil du patronat du Québec) au sortir du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre.

Le CPQ rappelle que le Québec doit pouvoir compter sur une main-d'oeuvre abondante et qualifiée s'il veut assurer une compétitivité de calibre mondial, spécialement dans un contexte de démographie vieillissante et de changements technologiques fréquents et de plus en plus rapides.

Au cours des dernières semaines, l'organisation avait mis les bouchées doubles afin de concerter avec les différentes parties prenantes et les sensibiliser à l'importance de la mise en place de cette stratégie. « Cet effort conjoint est la preuve que la volonté de travailler tous ensemble est bel et bien au rendez-vous et c'est un gage de réussite pour la mise en place d'une stratégie véritablement mobilisatrice, en lien avec les besoins, les préoccupations et les défis de tous les milieux concernés », selon M. Dorval.

Le CPQ offre sa collaboration au gouvernement afin de faire atterrir cette stratégie et la traduire en efforts concrets autant de la part des employeurs du Québec que des autres groupes de la société civile.

Pour mieux comprendre les détails de cette stratégie, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.cpq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/powerpoint160217.pdf

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 17:43 et diffusé par :