Le premier ministre Trudeau conclut une visite fructueuse en Europe

HAMBOURG, Allemagne, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite fructueuse en France et en Allemagne, qui a eu lieu du 16 au 17 février 2017. Durant cette visite, le premier ministre s'est adressé au Parlement européen à Strasbourg, en France, et s'est également rendu à Berlin et à Hambourg, en Allemagne.

La visite du premier ministre a permis de resserrer les liens étroits entre le Canada, l'Allemagne et l'Union européenne (UE). Elle lui a également donné l'occasion de mettre en évidence le rôle de chef de file que joue le Canada en matière de relations commerciales et d'investissement progressistes, et de souligner de quelle façon l'Accord économique et commercial global (AECG) contribuera à créer de bons emplois bien rémunérés, à stimuler notre prospérité commune et à favoriser la croissance de la classe moyenne.?

Durant le discours historique qu'il a prononcé devant le Parlement européen, le premier ministre a parlé de l'importance que le Canada accorde à sa relation avec l'UE, et il a salué le vote du Parlement européen en faveur de l'AECG et de l'Accord de partenariat stratégique.

À Berlin, le premier ministre a rencontré le président sortant, Joachim Gauck, ainsi que la chancelière allemande, Angela Merkel. Lors de ces rencontres, il a été question d'importants dossiers touchant l'économie et la politique étrangère, notamment de l'AECG. Les dirigeants ont également échangé des points de vue sur d'urgentes questions de sécurité internationale, dont la migration, la situation en Ukraine et la lutte contre le terrorisme et Daech.

Pendant son passage à Berlin, au Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, le premier ministre a rendu hommage aux plus de six millions de victimes juives de l'Holocauste. Durant cette visite, il a déposé une couronne de fleurs en l'honneur de toutes les victimes. La chancelière Merkel et lui ont été accueillis par le maire de Berlin, Michael Müller, à la place Breitscheidplatz, au centre de Berlin. Les deux dirigeants ont déposé une rose à la mémoire des innocentes victimes de l'attentat du marché de Noël survenu en décembre 2016.

À Hambourg, le premier ministre a rencontré le maire Olaf Scholz, ainsi que des représentants de plusieurs États fédéraux d'Allemagne. Après ces rencontres, le premier ministre a participé, à titre d'invité d'honneur, au banquet annuel de la fête de St?Matthieu à Hambourg, et il a prononcé un discours. Le vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères allemand, Sigmar Gabriel, a aussi pris la parole au banquet, à titre d'invité.

Citations

« C'est un grand honneur d'avoir été le premier premier ministre du Canada à prendre la parole devant le Parlement européen à la suite du vote en faveur de l'AECG qui a eu lieu cette semaine. Cet accord commercial marquant fait passé les gens en premier et permettra de renforcer la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique. Je sais que le Canada et l'UE continueront à défendre les accords de libre-échange progressistes et qui profitent à tous. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'Allemagne est un partenaire, un allié et un ami important. Nous continuerons à travailler avec la chancelière Merkel en vue de renforcer cette importante relation, tout en nous rapprochant de nos objectifs communs et en faisant croître la classe moyenne dans nos deux pays. Je suis impatient de retourner en Allemagne en juillet prochain dans le cadre du Sommet des dirigeants du G20, à Hambourg. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Durant sa visite en Europe , le premier ministre était accompagné de l'honorable Chrystia Freeland , ministre des Affaires étrangères, de l'honorable François- Philippe Champagne , ministre du Commerce international, et de Stéphane Dion, proposé comme prochain ambassadeur auprès de l'Union européenne et de l'Allemagne.



Grâce à l'AECG, le Canada et l'UE ont placé la barre haute en matière d'accords commerciaux progressistes, à l'avantage des consommateurs et des travailleurs, et pour protéger l'environnement.

