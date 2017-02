Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre - Tous unis pour relever les défis de la main-d'oeuvre pour les jeunes, les travailleuses et travailleurs, les entrepreneurs, et toutes les régions du Québec







QUÉBEC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, qui a réuni les partenaires syndicaux, du milieu des affaires, de l'éducation, de la formation ainsi que les organismes de la société civile, a permis de franchir une nouvelle étape dans la mobilisation visant à relever les défis liés à la main-d'oeuvre québécoise.

Au cours des prochains mois, plusieurs mesures présentées durant les échanges seront mises de l'avant afin de répondre aux besoins exprimés par les participants du Rendez-vous. Déjà, le Gouvernement du Québec peut affirmer qu'il favorisera :

Un meilleur accompagnement des entreprises dans la gestion de la diversité et des ressources humaines;

L'élargissement de l'accès à la formation à temps partiel et l'accroissement de la mixité en formation;

L'accroissement de la capacité à démarrer des programmes d'études qui sont stratégiques pour le développement régional;

L'amélioration de l'agilité à adapter les programmes d'études;

L'adaptation ciblée de la Loi sur les normes du travail afin de mieux refléter les changements dans les milieux de travail;

L'accompagnement simplifié et soutenu des entreprises dans l'embauche et le maintien en emploi d'une main-d'oeuvre québécoise issue de la diversité;

La conclusion de l'étude, présentement en cours par Qualification Montréal et faite à la demande du Gouvernement du Québec, sur la possibilité de développer et mettre en oeuvre un guichet unique québécois pour la reconnaissance des compétences des Québécois issus de la diversité et formés à l'étranger;

L'accès unique aux services de francisation;

La reconduction du comité de pilotage qui a participé à l'élaboration du Rendez-vous pour : Faire le suivi des échanges; Participer à l'élaboration d'une Stratégie nationale en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail; laquelle aura également le mandat d'effectuer une veille et les différents travaux nécessaires pour identifier quelles sont les compétences et les qualifications dont aura besoin la main-d'oeuvre québécoise au cours des années à venir.



Le Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre s'est également déroulé en présence du premier ministre, des ministres coprésidents du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Hélène David, ministre responsable de l'Enseignement supérieur, et Dominique Vien, ministre responsable du Travail, ainsi que de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, Sébastien Proulx, et de la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Weil.

« L'économie du Québec se démarque au Canada. Pour continuer sur cette voie, l'un de nos défis les plus pressants est celui de notre démographie. C'est de s'assurer que chaque jeune qui veut réussir dans le domaine de son choix puisse y arriver. Que chaque personne qui souhaite parfaire ses compétences puisse le faire. Que les compétences de chacune et de chacun soient reconnues. Que les milliers d'emplois disponibles au Québec, aujourd'hui et au cours des prochaines années, soient pourvus. Dans un contexte économique mondial encore fragile, on ne peut accepter que le Québec se prive d'un seul talent. C'est pourquoi nous avons tenu, durant les deux derniers jours, le Rendez-vous national de la main-d'oeuvre. Cette importante rencontre est une étape supplémentaire que nous franchissons pour agir conjointement. Au cours des prochains mois, nous poursuivrons les échanges et proposerons plusieurs solutions pour relever, ensemble, ce défi qui définira notre croissance économique actuelle et future. »

Philippe Couillard, premier ministre

À propos du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre

Le Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre a permis au Gouvernement du Québec et aux partenaires du marché du travail d'échanger sur les meilleures façons de former adéquatement et de bien préparer la main-d'oeuvre pour répondre aux besoins du marché du travail de demain, et ainsi accroître la prospérité de toutes les régions du Québec. En favorisant la participation active de ses partenaires, le gouvernement veut assurer la mise en place des leviers nécessaires pour améliorer la formation et l'emploi, favoriser l'innovation et soutenir la productivité des entreprises et le développement économique. Un mécanisme de suivi des échanges sera mis en place afin de s'assurer que les échanges touchant ce secteur névralgique puissent se poursuivre au cours des prochains mois.

