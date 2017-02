1 000 $ par semaine à vie! - Un résident de la Capitale-Nationale devient le plus jeune gagnant à vie!







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - M. Maxime Sanschagrin entame sa vie d'adulte de bien belle façon. Ce résident de la Capitale-Nationale a remporté un gros lot de 1 000 $ par semaine à vie de la loterie Gagnant à vie! Le jeune chanceux n'a pas encore fait son choix entre la rente et le montant forfaitaire de 675 000 $.

En bref

Loterie : Gagnant à vie!

Lot remporté : 1 000 $ par semaine à vie ou 675 000 $

Date de la réclamation : 17 février 2017

Lieu de résidence du gagnant : Capitale-Nationale

Détaillant vendeur : Dépanneur du coin (4459, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier )

) Ce détaillant recevra un lot de 6 750 $, équivalant à 1 % du montant forfaitaire.

Centre de réclamation : bureau de Québec

Faits saillants

La vie de M. Sanschagrin a changé à jamais lors d'une pause au travail, pendant laquelle il a fait l'achat d'un billet Gagnant à vie!

Tout de suite après avoir gratté son billet et réalisé qu'il remportait le gros lot, il a téléphoné à sa mère, lui disant simplement : « Viens, vite! »

Inquiète, la mère du jeune gagnant a cru à un accident et est venue le joindre à toute vitesse. C'est alors qu'il a validé le billet, en sa présence.

Le gagnant évalue pour le moment toutes les possibilités de projets et de rêves à concrétiser qui s'offrent maintenant à lui.

Citation du gagnant

« Ça fait spécial! » s'est exclamé M. Sanschagrin, encore étonné de ce qui lui arrive.

Le paiement de lots de loterie dans les établissements de jeux

Les gagnants à la loterie peuvent réclamer leurs lots au Salon de jeux de Trois-Rivières ainsi qu'à celui de Québec, en plus des bureaux de Montréal et de Québec. Il est également possible de faire une réclamation aux casinos de Montréal, du Lac-Leamy, de Charlevoix et de Mont-Tremblant. Tous les détails se trouvent sur le site Web de Loto-Québec à loteries.lotoquebec.com/fr/gagnants/vous-avez-gagne.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 31 décembre 2016, un nombre record de 104 lots de 1 million ou plus ont été gagnés au Québec.

