Le gouvernement exigera l'apposition d'autocollants d'avertissement sur les opioïdes et la remise de feuillets de renseignements à l'intention des patients







OTTAWA, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Une réponse globale, faisant intervenir les professionnels de la santé, les autorités policières et tous les ordres de gouvernement, est nécessaire pour réduire les méfaits de la consommation problématique d'opioïdes. Des mesures doivent également être prises pour mieux renseigner les Canadiens sur les risques éventuels liés à l'utilisation de ces médicaments.

Santé Canada a annoncé aujourd'hui qu'il présenterait une proposition de règlement visant à rendre obligatoires l'apposition d'autocollants d'avertissement sur tous les opioïdes distribués au Canada et la remise de feuillets de renseignements à l'intention des patients.Cet engagement à sensibiliser la population est l'un des éléments de son plan d'action sur les opioïdes.

L'autocollant avertirait les patients des risques de dépendance et de surdose liés à la consommation d'opioïdes et serait appliqué sur le contenant remis au patient. Le feuillet contiendrait des renseignements généraux sur l'utilisation sécuritaire des opioïdes et les risques importants associés à la consommation d'opioïdes. Étant mieux informés sur leurs médicaments, les Canadiens seraient plus en mesure de les utiliser adéquatement et de réduire les risques de dépendance et de surdose.

Santé Canada élabore actuellement le contenu proposé pour l'autocollant et le feuillet en fonction des recommandations du Comité consultatif scientifique externe sur les opioïdes, qui s'est réuni en novembre 2016. Pour connaître toutes les recommandations du Comité, veuillez consulter le compte rendu des délibérations.

Le contenu et la forme proposés pour l'autocollant d'avertissement et le feuillet de renseignements à l'intention des patients figureront également dans le projet de règlement qui sera soumis à la consultation cette année par voie de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le plan d'action sur les opioïdes de Santé Canada comprend un large éventail de mesures concernant tous les aspects de la crise des opioïdes. Ces mesures visent notamment à mieux informer les Canadiens des risques liés aux opioïdes, à favoriser l'amélioration des pratiques d'ordonnance, à réduire la facilité d'accès aux opioïdes inutiles, à appuyer l'amélioration des traitements proposés aux patients, à réduire la disponibilité et les méfaits des drogues de la rue et à améliorer la base de données probantes nationale. La Déclaration conjointe sur les mesures visant à remédier à la crise des opioïdes se situe aussi dans le prolongement des engagements à intervenir par rapport à cette crise.

Ensemble, nous pouvons nous protéger et protéger nos familles contre les méfaits de la consommation problématique de médicaments opioïdes.

L'honorable Jane Philpott, C.P., députée

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 16:26 et diffusé par :