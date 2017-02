Projet Montréal prend le contrôle de l'agenda à l'Hôtel de ville de Montréal







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Opposition officielle à l'Hôtel de ville de Montréal a pris une fois de plus le contrôle de l'agenda politique cette semaine et ses initiatives pour défendre les intérêts des Montréalais et des Montréalaises ont continué de porter fruit.

« Que ce soit en matière de sécurité publique, de services aux citoyens, d'équité ou de représentation démocratique, l'équipe de Projet Montréal pose les bonnes questions et obtient des résultats concrets pour les citoyens. Notre équipe travaille fort chaque jour pour améliorer les services, pour assurer le respect des voix citoyennes et pour bâtir une ville plus équitable pour tous », a déclaré Valérie Plante, cheffe de l'Opposition officielle.

Voici les dossiers que Projet Montréal a menés de front récemment et qui ont forcé la main de l'administration Coderre :

Vision Zéro dans les opérations de déneigement : dépôt d'une motion par Projet Montréal le 23 janvier 2017. Le 15 février 2017, le Denis Coderre affirme par voie de communiqué avoir tenu ses engagements avec le renvoie de cette demande à la Commission des transports, retardant ainsi tout changement à l'hiver prochain.

affirme par voie de communiqué avoir tenu ses engagements avec le renvoie de cette demande à la Commission des transports, retardant ainsi tout changement à l'hiver prochain. Abolition de la taxe rose : initiative de Projet Montréal annoncée le 9 février 2017. Denis Coderre a refusé de commenter jusqu'au 15 février, alors qu'il a affirmé être d'accord avec cette demande, mais vouloir amender la motion de l'Opposition officielle.

a refusé de commenter jusqu'au 15 février, alors qu'il a affirmé être d'accord avec cette demande, mais vouloir amender la motion de l'Opposition officielle. Disparition de la circonscription Sainte-Marie - Saint-Jacques : Projet Montréal affirme, le matin du 14 février 2017, qu'il abordera l'enjeu de la disparition de la circonscription lors du conseil d'arrondissement de Ville-Marie . Denis Coderre a réagi en soirée, lors de la séance du conseil, en s'opposant à son tour.

- : Projet Montréal affirme, le matin du 14 février 2017, qu'il abordera l'enjeu de la disparition de la circonscription lors du conseil d'arrondissement de . a réagi en soirée, lors de la séance du conseil, en s'opposant à son tour. Déneigement insatisfaisant dans le Sud-Ouest et Lachine : Projet Montréal a demandé la résiliation du contrat de Pavages d'Amour le matin du 16 février 2017. Denis Coderre a réagi quelques minutes plus tard sur Twitter. À 13 h, l'administration a annulé le contrat.

: Projet Montréal a demandé la résiliation du contrat de Pavages d'Amour le matin du 16 février 2017. a réagi quelques minutes plus tard sur Twitter. À 13 h, l'administration a annulé le contrat. Cité de la logistique dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : le Droit d'initiative en arrondissement a été lancé le 20 décembre et est appuyé depuis le début par Projet Montréal. Denis Coderre a donné son accord le 14 février à une consultation de l'OCPM limitée aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).

Face à une administration qui est constamment à la traîne, Projet Montréal s'engage à continuer de prendre l'initiative et à obtenir des résultats concrets pour les citoyens. Le 5 novembre, les citoyens auront le choix entre une équipe qui prend l'initiative ou un groupe qui réagit après coup.





