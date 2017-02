Les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien récompensent des accomplissements exceptionnels







TORONTO, le 17 févr. 2017 /CNW/ - L'honorable Elizabeth Dowdeswell présente aujourd'hui les Prix 2016 du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien, qui soulignent les contributions remarquables de personnes, de groupes et de collectivités à la conservation du patrimoine culturel et naturel de l'Ontario.

Cette année, les prix sont remis :

à 55 jeunes méritant le Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes en matière de conservation du patrimoine ontarien, en reconnaissance de contributions bénévoles exceptionnelles à la conservation du patrimoine par des jeunes de 24 ans ou moins;



à deux personnes méritant le Prix du lieutenant-gouverneur pour l'ensemble des réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien, en reconnaissance de leurs contributions bénévoles à la conservation du patrimoine communautaire pendant une période de 25 ans ou plus;



à cinq projets méritant le Prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine ontarien;



à un organisme communautaire méritant le Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations communautaires en matière de conservation du patrimoine ontarien, en reconnaissance de son leadership, de son engagement, de sa créativité, de son influence positive sur ses membres et de ses pratiques de conservation exemplaires.

Parmi les lauréats du Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes figurent deux jeunes Ontariens qui recevront chacun une bourse d'études postsecondaires conjointement financée par la Great-West, compagnie d'assurance-vie, London Life, compagnie d'assurance-vie, et Canada-Vie - les commanditaires du programme Jeunes leaders du patrimoine que met en oeuvre la Fiducie.

CITATIONS

« En cette année du 150e anniversaire de la Confédération, je suis ravie de rendre hommage à des personnes, communautés et organismes exceptionnels qui oeuvrent à la conservation du riche patrimoine de l'Ontario. Au nom d'une province qui leur est reconnaissante, je félicite ces lauréats des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien et les remercie de leur dévouement à la préservation de notre patrimoine collectif pour les générations futures. »

-- L'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario

« J'aimerais offrir mes félicitations aux lauréats pour leurs accomplissements exceptionnels et leur exprimer ma reconnaissance pour leur détermination et leur souci de la conservation du patrimoine culturel et naturel ontarien. Alors que nous soulignons le 150e anniversaire de l'Ontario cette année, j'estime particulièrement important d'honorer ces personnes dont les efforts inlassables aident à garder bien vivante notre histoire pour les générations qui nous suivront. »

-- L'honorable Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

« Chaque année, la Fiducie attire l'attention sur le travail exceptionnel qui est fait partout dans la province afin de conserver notre patrimoine culturel et naturel par l'intermédiaire des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien. La créativité, l'engagement et l'excellence de ces personnes, communautés et organismes remarquables sont une source d'inspiration et méritent tous nos éloges. »

-- Thomas H.B. Symons, président de la Fiducie du patrimoine ontarien

« Le programme Jeunes leaders du patrimoine de la Fiducie du patrimoine ontarien apporte une reconnaissance bien méritée à de jeunes Ontariennes et Ontariens qui préservent le patrimoine local, protègent l'environnement et font preuve de leadership. Nous appuyons ce programme depuis de nombreuses années parce qu'il nous a permis de découvrir tant de jeunes inspirants qui s'engagent en faveur du bien-être de leurs communautés. »

-- Helen Kasdorf, vice-présidente principale et chef des services financiers, Great-West, compagnie d'assurance-vie, London Life, compagnie d'assurance-vie, et Canada-Vie

FAITS EN BREF

Établis en 2007, les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien sont décernés par des jurys tous les ans et administrés par la Fiducie du patrimoine ontarien pour souligner les contributions exceptionnelles à la conservation du patrimoine.





Cette année, outre ces prix, 98 jeunes de plus verront leurs efforts récompensés à l'échelle communautaire dans le cadre du programme Jeunes leaders du patrimoine de la Fiducie, qui rend hommage tous les ans à des centaines de jeunes bénévoles qui veillent à identifier, à préserver, à protéger et à promouvoir le patrimoine de l' Ontario .





. Le programme Jeunes leaders du patrimoine et le Prix pour les réalisations des jeunes sont commandités par la Great-West, compagnie d'assurance-vie, la London Life, compagnie d'assurance-vie, et Canada-Vie.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Lire le document d'information au sujet des lauréats des Prix 2016 du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien





au sujet des lauréats des Prix 2016 du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien Soumettre une candidature aux Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine et au programme Jeunes leaders du patrimoine





Regarder cette vidéo sur le programme et la bourse Jeunes leaders du patrimoine

La Fiducie du patrimoine ontarien est un organisme du gouvernement de l'Ontario qui a pour mission d'identifier, de préserver, de protéger et de promouvoir le patrimoine ontarien.

Also available in English

fiduciedupatrimoineontarien

@PatrimoineON

heritagetrust.on.ca

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 16:00 et diffusé par :