Signature d'une entente historique aux ports de Trois-Rivières et de Bécancour !

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le SCFP 1375 représentant les débardeurs des Ports de Trois-Rivières et de Bécancour a signé aujourd'hui une convention collective de neuf ans avec l'Association des employeurs maritimes. Cette convention collective valide jusqu'en 2023, avec une année d'option en 2024, assurera une longue période de paix industrielle qui profitera tant aux 103 débardeurs qu'aux employeurs.

Cette entente historique va assurer un climat de travail plus sain tout en contribuant au développement économique régional.

L'accord prévoit une augmentation de salaire ainsi qu'une augmentation importante de la contribution à la caisse de retraite de tous les débardeurs. Selon les parties, cette nouvelle convention engendra une augmentation du nombre d'employés tout en assurant une meilleure qualité de vie des travailleurs en leur permettant une vie professionnelle et familiale mieux équilibrée.

« Après un an et demi et près de quarante rencontres, nous pouvons dire que le climat a toujours été cordial à la table de négociation. Je pense que c'est une entente gagnant-gagnant », de déclarer Mario Fontaine, conseiller syndical du SCFP.

L'accord prévoit également une plus grande flexibilité en ce qui concerne les horaires de travail afin de mieux répondre aux attentes de la clientèle de ces ports et de mieux gérer l'augmentation du tonnage ; ce qui est possible à la suite de l'expansion du port de Trois-Rivières et de la mise en oeuvre de la stratégie maritime du gouvernement du Québec.

Comptant plus de 110 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal, ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau). Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et urbain, ainsi que le secteur mixte.

