Invitation aux médias - Annonce d'importants investissements pour moderniser deux arénas dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue







ROUYN-NORANDA, QC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec et député de Rouyn?Noranda?Témiscamingue, M. Luc Blanchette, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera d'importants investissements pour moderniser deux arénas de la région de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda et Sainte-Germaine-Boulé.

DATE : Le 20 février 2017





HEURE : 8 h 45





LIEU : Aréna Jacques Laperrière

222, avenue Dallaire

Rouyn-Noranda

J9X 5C3

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 15:21 et diffusé par :