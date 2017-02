Le gouvernement du Canada annonce un nouveau financement pour lutter contre la crise des opioïdes







Ce financement inclut une somme de 10 millions de dollars pour le soutien urgent aux efforts d'intervention d'urgence de la Colombie?Britannique

RICHMOND, BC, le 17 févr. 2017 /CNW/ - La crise des surdoses actuelle a une incidence dévastatrice sur de nombreuses collectivités. Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui un financement additionnel de 65 millions de dollars sur cinq ans pour des mesures nationales d'intervention contre la crise des opioïdes et la mise en oeuvre du Plan d'action du gouvernement pour lutter contre le mauvais usage des opioïdes. Le gouvernement fédéral fournira de plus 10 millions de dollars en soutien urgent à la Province de la Colombie?Britannique pour l'aider à lutter contre les effets écrasants de la situation d'urgence dans cette province.

La crise des opioïdes du Canada compte de multiples facettes. L'émergence du fentanyl et d'autres opioïdes puissants illicites a été à l'origine de la crise des surdoses, qui a mené à nombre sans précédent de décès parmi les consommateurs de drogues illicites. Ensuite, des pratiques de prescription inadéquates et la faible information à propos des risques associés aux opioïdes ont entraîné des taux élevés de dépendance aux opioïdes licites partout au Canada. Le Plan d'action du gouvernement pour lutter contre le mauvais usage des opioïdes, y compris les nouvelles ressources annoncées aujourd'hui, aborde ces deux aspects de la crise.

Le gouvernement du Canada a déjà pris de nombreuses mesures pour combattre la crise. Il a notamment beaucoup facilité l'accès à la naloxone, reversé l'interdiction de prescrire de l'héroïne pour le traitement des cas de toxicomanie les plus graves et présenté le projet de loi C-37 en vue de simplifier et d'accélérer le processus de demande pour les sites de consommation supervisée.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à adopter une approche complète, fondée sur des éléments probants et qui repose sur la collaboration ainsi que la compassion, pour remédier à long terme à cette crise et aux causes sous?jacentes de la consommation problématique de substances.

De plus, la contribution du gouvernement du Canada à hauteur de 65 millions de dollars sur cinq ans servira à appuyer la mise en oeuvre continue par le gouvernement fédéral du Plan d'action pour lutter contre le mauvais usage des opioïdes, ainsi que de la nouvelle Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, annoncée en décembre 2016, qui remet la réduction des méfaits au nombre des piliers centraux de la politique canadienne antidrogue. Ce financement pourrait servir à augmenter la capacité de réaliser des analyses en laboratoire à l'échelle du pays, à élaborer et à mettre en oeuvre une campagne de sensibilisation publique nationale, à accroître la recherche portant sur la consommation problématique de substances, à étendre les mesures de soutien offertes aux Premières Nations et aux Inuits (p. ex. l'accès à des trousses de naloxone), à renforcer la surveillance et le suivi des données au pays ainsi qu'à financer l'octroi de subventions et de contributions afin d'aborder diverses questions propres à la crise des opioïdes.

Citations

« Le gouvernement est résolu à fournir à ceux qui luttent sur le terrain contre la crise des opioïdes les outils et les ressources dont ils ont besoin pour renverser la situation. L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'une partie de nos engagements actuels à explorer toutes les avenues possibles pour combattre cette crise. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

« La crise des opioïdes a des effets dévastateurs au Canada. Devant une situation aussi grave, nous devons collaborer avec nos partenaires et fournir une aide concrète. Ce financement permettra de répondre à un besoin urgent et de soutenir un important moyen de défense qui protège les collectivités de la Colombie?Britannique. »

L'honorable Ralph Goodale

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous en Colombie-Britannique avons beaucoup lutté contre la crise des opioïdes qui balaie notre province dans le but de sauver des vies, et le nouveau financement fédéral annoncé aujourd'hui sera d'une grande aide en la matière. Le nouvel investissement du gouvernement fédéral en vue d'une stratégie nationale contre la crise des opioïdes montre qu'il continue de prendre cette question au sérieux. »

Terry Lake

Ministre de la Santé de la C.?B.

