Invitation aux médias - Comité sur l'entrepreneuriat des jeunes entreprises

MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le président du Comité sur l'entrepreneuriat des jeunes entreprises, M. Robert Poëti, député de Marguerite-Bourgeoys et adjoint parlementaire du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, invite les représentantes et représentants des médias à l'occasion du dévoilement du rapport du Comité.

Date : Le 19 février 2017



Heure : 11 h



Lieu : Maison des étudiants de l'École de technologie supérieure

1er étage

1220, rue Notre-Dame Ouest (angle Murray)

Montréal (Québec) H3C 1K5

