Convocation - Annonce concernant l'autoroute Laurentienne à Québec







QUÉBEC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais et la députée de Chauveau, Mme Véronyque Tremblay, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à une annonce concernant l'autoroute Laurentienne à Québec.

Cet événement aura lieu :





Date : Le 20 février 2017



Heure : 14 h



Lieu : Terrain de la balance de la SAAQ situé en bordure de l'autoroute Laurentienne sud,

entre l'entrée de la Faune et la sortie Jean-Talon.



Pour y accéder, prendre l'entrée de la rue de la Faune en direction sud et

garder la droite pour se rendre sur le terrain. Un signaleur sera sur place

pour indiquer l'endroit de l'annonce. Voir carte.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 14:53 et diffusé par :