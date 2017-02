Le Méga solde de vacances luxueuses de Sunwing offre des économies allant jusqu'à 40 % sur les meilleurs forfaits vacances







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Avec l'hiver qui continue à battre son plein, le lancement du Méga solde de vacances luxueuses de Sunwing fera assurément très plaisir aux Canadiens prêts à échanger leur pelle contre une chaise longue. Sunwing croit que tout le monde mérite non seulement des vacances, mais des vacances pendant lesquelles il peut se faire dorloter en échappant au froid de l'hiver. En tant que fournisseur no1 des vacances luxueuses, Sunwing offre des économies allant jusqu'à 40 % sur des forfaits vacances dans les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale si les vacanciers réservent avant minuit le 24 février, pendant le Méga solde de vacances luxueuses.

De plus, les voyageurs peuvent en obtenir encore plus pour leur argent grâce à des inclusions généreuses et reposantes, telles qu'un service de majordome, de nombreuses options de repas à la carte sans réservation et des massages à la plage, selon l'hôtel choisi.

Un hôtel toujours populaire pour les vacances de luxe est le Royalton Riviera Cancun Resort and Spa, élégant et ultramoderne. Cette propriété tout compris combine un emplacement sans égal directement sur la plage et un éventail de commodités et de services, incluant un centre d'entraînement de pointe doté de terrains de tennis sur le toit, un spa opulent, un centre de sports nautiques, des miniclubs et des clubs pour adolescents, ainsi que de nombreuses piscines avec des bars avec service adjacents. Les gastronomes apprécieront les repas sans réservation dans dix buffets et restaurants à la carte.

Les vacanciers plus chic peuvent opter pour l'élégant CHIC Punta Cana, sur la plage Uvero convoitée de Punta Cana. La propriété pour adultes offre aux couples, aux amis et aux nouveaux mariés une ambiance haut de gamme festive du matin au soir, avec six bars élégants, une piscine avec un îlot central pour le DJ et un casino. Les vacanciers peuvent également profiter du meilleur des repas gastronomiques dans cinq superbes restaurants, relaxer dans le spa sur place, rester en forme au complexe de bien-être et de conditionnement physique de pointe, et choisir parmi la multitude de sports nautiques offerts, tels que des cours de plongée sous-marine ou de la plongée avec tuba.

Tous les forfaits Sunwing qui sont offerts dans le cadre de ce solde comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol, qui inclut un toast de vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour réserver vos prochaines vacances tout compris, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

No1 au Canada dans le sud et plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, Sunwing offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 34 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier des meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante permanente du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux gratuit, du thé et du café, ainsi qu'un service de boissons non alcoolisées, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

