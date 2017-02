Le premier ministre annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publique







OTTAWA, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Gavin Liddy, actuellement sous-ministre délégué des Services publics et de l'Approvisionnement, devient conseiller supérieur auprès du Bureau du Conseil privé, à compter du 6 mars 2017.

Les Linklater, actuellement secrétaire adjoint du Cabinet (Opérations), Bureau du Conseil privé, devient sous-ministre délégué des Services publics et de l'Approvisionnement, à compter du 6 mars 2017.

Catrina Tapley, actuellement secrétaire adjointe du Cabinet, Politique du développement économique et régional, Bureau du Conseil privé, devient secrétaire adjointe du Cabinet (Operations), Bureau du Conseil privé, à compter du 6 mars 2017.

Jonathan Fried, actuellement ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation mondiale du commerce, à Genève, devient coordonnateur des Relations économiques internationales, Affaires mondiales Canada, à compter du 18 avril 2017. M. Fried appuiera les ministres et sous-ministres des Affaires étrangères et du Commerce international.

Le premier ministre a profité de cette occasion pour féliciter John Turner, sous-ministre délégué de la Défense nationale, à l'occasion de son prochain départ à la retraite de la fonction publique, après une brillante carrière marquée par son dévouement et son excellence au service de la population canadienne.

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 15:00 et diffusé par :