Avis aux médias - Le Canada offre-t-il un milieu concurrentiel propice à l'innovation liée aux technologies financières?

OTTAWA, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un atelier sur la concurrence et l'innovation liée aux technologies financières le mardi 21 février 2017. Durant l'atelier, la collectivité des technologies financières, notamment des entreprises en démarrage, des banques, des organismes de réglementation fédéraux et provinciaux et des experts internationaux, se prononcera sur les liens entre la concurrence, l'innovation et la réglementation en vue de planifier l'avenir. L'une des principales questions auxquelles les participants tâcheront de répondre est de déterminer si le Canada offre un milieu concurrentiel propice à l'innovation liée aux technologies financières.

Les résultats de cet atelier permettront d'orienter l'étude de marché du Bureau de la concurrence sur l'innovation axée sur la technologie dans le domaine des services financiers.

Date : Le 21 février 2017



Heure : De 9 h à 16 h (HNE)



Lieu : Centre Shaw à Ottawa

Étant donné le nombre de places limité, veuillez vous inscrire à l'atelier à l'avance en envoyant un courriel à l'adresse ic.media-cb-bc.ic@canada.ca. À votre arrivée le jour de l'atelier, vous n'aurez qu'à signaler votre présence au bureau des médias.

Les membres des médias dans l'impossibilité d'y assister en personne pourront y prendre part par webdiffusion. Veuillez vous inscrire en ligne d'ici le lundi 20 février à 14 h.

