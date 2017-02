Présence non déclarée de blé dans une soupe minestrone - Mise en garde contre un allergène







QUÉBEC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise exerçant des activités sous la raison sociale Figues et Romarin et située au 1436, boulevard du Curé-Labelle, à Blainville, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé ou d'une maladie induite par le gluten de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous. En effet, ce produit peut contenir de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Dénomination du produit Lot visé Format « SOUPE MINESTRONE » Unités du produit dont

l'étiquette ne mentionne

pas la présence de blé 500 ml et 1 L

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde était offert à la vente jusqu'au 17 février 2017 inclusivement, et ce, uniquement à l'établissement désigné précédemment. L'étiquette du produit comporte la mention « Figues & Romarin ». Il y a lieu de préciser qu'à ce jour aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ.

L'exploitant procède volontairement au rappel du produit en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser le présent avertissement par mesure de précaution. Cette mise en garde concerne uniquement les personnes qui sont allergiques au blé ou qui souffrent d'une maladie induite par le gluten. Aussi, ces personnes, si elles ont en leur possession une unité incorrecte du produit désigné plus haut, sont avisées de ne pas la consommer et de la retourner à l'établissement où elles l'ont achetée.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées sont à même de les consulter dans la section « Consommation des aliments » du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne, en visitant le www.mapaq.gouv.qc.ca/rappelsaliments, pour recevoir gratuitement, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

