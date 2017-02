Restez à l'écart des barrages et centrales hydroélectriques pour votre sécurité pendant cette fin de semaine du jour de la Famille







Ne vous faites pas prendre sur de la glace mince.

TORONTO, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Ontario Power Generation (OPG) rappelle aux familles de jouer prudemment en cette longue fin de semaine du jour de la Famille.

« Notre message est bien simple : plus loin, c'est plus sûr! », affirme Mike Martelli, président, Production d'énergie renouvelable et marketing d'énergie. « Les activités hivernales à proximité des centrales hydroélectriques peuvent de prime abord paraître une bonne idée, mais l'accès à ces zones est interdit tout au long de l'année. Par conséquent, si vous faites des activités de plein air cet hiver, restez loin de nos installations. »

« Les barrages et les centrales d'OPG sont clairement délimités par des panneaux d'avertissement, et des barrières empêchent l'accès à ces installations. La température fluctue constamment cet hiver, et la glace est plus mince qu'à l'ordinaire dans bien des endroits. Il faut donc redoubler de prudence sur les lacs et les rivières, peu importe la région où l'on se trouve », a-t-il ajouté.

Pour en apprendre davantage sur la sécurité sur les cours d'eau, consultez le site opg.com/watersafety.

OPG produit pour l'Ontario de l'énergie sûre, propre et fiable, et ce, à faible coût. Cette énergie est exempte à plus de 99 % de gaz à effet de serre et de polluants contribuant au smog. Le prix de l'énergie produite par OPG est 40 % moins élevé que celui des autres producteurs, ce qui réduit la facture du consommateur.

SOURCE Ontario Power Generation Inc.

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 14:07 et diffusé par :