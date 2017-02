Le CHEO se procurera de nouveaux moniteurs pour les patients grâce à la campagne de facturation en ligne d'Hydro Ottawa







OTTAWA, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Suite au succès de la campagne Dites adieu au papier 2016 d'Hydro Ottawa, le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) a reçu 101?805 $ pour les nouveaux moniteurs pour ses patients.

L'initiative d'Hydro Ottawa visait à encourager les consommateurs à s'inscrire à la facturation en ligne entre septembre et décembre 2016 en versant 5 $ au CHEO pour chaque inscription. Hydro Ottawa a aussi versé un 5 $ additionnel pour chaque inscription au plan de paiements pré-autorisés.

Le Maire Jim Watson a participé à l'annonce de ce don généreux aujourd'hui au CHEO où les invités ont eu la chance de voir comment fonctionnent ces nouveaux moniteurs de patients. Ces importantes pièces d'équipement mesurent la température corporelle, le pouls, le rythme respiratoire et la pression artérielle des patients. Les nouveaux moniteurs sont compatibles avec le système de dossiers de santé électroniques au CHEO et permettront à l'équipe médicale d'avoir toute l'information médicale au bout des doigts en temps réel.

Faits saillants

La campagne 2016 était la quatrième campagne de facturation en ligne d'Hydro Ottawa et celle qui a connu le plus de succès. La campagne de l'an dernier a permis d'amasser 90?980 $ pour le Fonds Max Keeping pour les enfants du CHEO;

Le don permettra à l'hôpital de se procurer 41 des 174 moniteurs requis, ce qui leur permettra d'atteindre presque 25 pour cent de son objectif;

Contribuer au bien-être de la communauté est une partie clé de la vision de base d'Hydro Ottawa.

Citations

« En tant qu'entreprise communautaire, redonner à la communauté est l'ADN de notre organisme. C'est un honneur pour nous de contribuer à un impact positif dans la vie des enfants avec ces moniteurs -- des pièces d'équipement d'importance capitale qui seront utilisées pratiquement chaque minute de la journée. Nous remercions nos clients d'avoir appuyé cette digne campagne et d'en avoir fait le plus grand succès jusqu'à maintenant. »

- Bryce Conrad, Président et chef de la direction d'Hydro Ottawa

« Hydro Ottawa est dans notre communauté chaque jour à se pencher sur la production d'énergie, la conservation et la gestion. Ils nous aident à assurer le fonctionnement de nos foyers et de nos entreprises. Sans eux, nous serions carrément dans le noir! Dans cette optique, il n'est que logique qu'Hydro Ottawa choisisse de nous appuyer en nous permettant de faire l'acquisition de pièces d'équipement auxquelles les médecins et le personnel infirmier du CHEO se fient quotidiennement au CHEO : les moniteurs des patients. Par l'entremise de la campagne Dites adieu au papier 2016, Hydro Ottawa et ses clients ont rendu possible l'achat de 41 nouveaux moniteurs. L'impact de ces moniteurs sur les soins octroyés aux patients se fera sentir dans chaque département et chaque clinique au CHEO. Nous ne pourrons jamais assez remercier Hydro Ottawa pour leur dévouement continuel et pour la différence qu'ils font pour les enfants et les familles qui ont besoin du CHEO. »

- Kevin Keohane, Président directeur général de la Fondation du CHEO

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa distribue de l'électricité dans plus de 324?000 foyers et entreprises à Ottawa et Casselman. Depuis 100 ans, Hydro Ottawa offre à sa clientèle des services d'électricité tout en misant et en investissant dans le réseau électrique local. Fière entreprise aux intérêts municipaux, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la communauté qu'elle dessert. Ses services innovateurs permettent aux consommateurs de gérer leur compte ainsi que leur utilisation d'énergie.

À propos de la Fondation du CHEO

La Fondation du CHEO amasse des fonds pour appuyer le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) ainsi que l'Institut de Recherche du CHEO. Avec 167 lits, 71 cliniques externes spécialisées et un des départements d'urgence les plus occupés au pays, les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs et le personnel du CHEO touchent la vie de plus de 500?000 enfants et adolescents chaque année, offrant ainsi des soins de première qualité aux enfants et aux adolescents de l'est de l'Ontario, de l'est du Québec et au-delà.

