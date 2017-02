Düsseldorf se prépare au Grand Départ 2017







Düsseldorf sera la capitale du vélo de course en 2017. Trente ans après le départ du Tour de France en 1987 dans la ville encore divisée de Berlin, l'Allemagne s'apprête à accueillir de nouveau le départ du Tour de France, la plus célèbre course cycliste au monde, à Düsseldorf.

Le Grand Départ débutera par la présentation des équipes le jeudi 29 juin à 18 h (heure prévue). Vendredi, le festival des lumières (Lichterfest) à Schloss Benrath proposera au public un concert de musique classique en plein air, un château romantique illuminé et des feux d'artifice époustouflants. Au même moment, sera organisé la fête officielle du Grand Départ de Düsseldorf 2017. Samedi, la première étape commencera par un contre-la-montre individuel. L'heure de départ est prévue à 15 h 15 (caravane publicitaire à partir de 13 h 45). Le 1er juillet en soirée, le concert en plein air KRAFTWERK 3-D organisé à Ehrenhof pour célébrer le départ du Tour de France accueillera des invités spéciaux : les membres du groupe AIR. Dimanche, le départ de la deuxième étape sera prévue à Düsseldorf à midi (la caravane publicitaire à partir de 10 h).

De plus, l'organisation du Grand Départ inclura de nombreux autres événements cyclistes tout au long de 2017. Le grand lancement du programme des festivités débutera par l'événement « Bonjour le Tour » samedi 25 mars à la mairie à partir de midi. Au programme : délices culinaires du Café Velo, concert de musique et Tour Eiffel érigée en Lego. La journée se terminera avec la nuit des musées (Nacht der Museen). L'application RADschlag contiendra également des nouveautés : en plus des itinéraires cyclables recommandés déjà existants, la première étape du Tour de France 2017 sera ajoutée comme expédition spéciale.

