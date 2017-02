Le Canada conclut un accord de financement en matière de santé avec la Colombie?Britannique







OTTAWA, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Le système public de soins de santé du Canada est une source de fierté. Le gouvernement du Canada et celui de la Colombie?Britannique sont résolus à s'assurer qu'il répond aux besoins des Canadiens.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Colombie?Britannique se sont entendus sur un nouveau financement fédéral ciblé sur dix ans en vue d'investissements dans les soins à domicile et les soins de santé mentale. La province a ainsi emboîté le pas au Nouveau?Brunswick, à Terre?Neuve?et?Labrador, à la Nouvelle-Écosse, au Yukon, aux Territoires du Nord?Ouest, au Nunavut, à la Saskatchewan et à l'Île?du?Prince?Édouard en acceptant les investissements offerts par le gouvernement du Canada afin de fournir de meilleurs soins de santé aux Canadiens et aux Britanno?Colombiens dans ces domaines prioritaires.

Au cours des dix prochaines années, le gouvernement fédéral accordera 1,4 milliard de dollars supplémentaires à la Colombie?Britannique :

785,7 millions de dollars pour améliorer les soins à domicile, notamment pour répondre aux besoins critiques en matière d'infrastructures de soins à domicile;

654,7 millions de dollars pour financer des initiatives en santé mentale.

Selon cet accord de financement, la province recevra sa part de l'investissement dans les soins à domicile et la santé mentale présenté par le gouvernement fédéral lors de la réunion des ministres des Finances et de la Santé qui a eu lieu en décembre. Il s'agit de la plus récente administration à avoir conclu un nouvel accord avec le gouvernement fédéral relativement au financement des soins de santé, lequel débutera à l'exercice 2017?2018.

Au cours des prochaines semaines, les gouvernements élaboreront des indicateurs de rendement et des mécanismes en vue de la présentation de rapports annuels aux citoyens, ainsi qu'un plan détaillé expliquant la façon dont les fonds seront dépensés, outre les programmes existants. Le gouvernement du Canada et celui de la Colombie?Britannique régleront les détails concernant la responsabilité et la reddition de comptes, conformément à l'approche pancanadienne prévue dans l'offre de financement fédéral du 19 décembre 2016.

Ces investissements devraient permettre d'améliorer les temps d'attente pour les services de santé mentale destinés aux enfants et aux jeunes et de réduire le nombre de patients hospitalisés qui pourraient bénéficier de soutien et de meilleurs soins chez eux ou dans la collectivité.

Les investissements ciblés dans les soins à domicile et les soins de santé mentale s'ajoutent aux engagements existants prévus par la loi au moyen du Transfert canadien en matière de santé (TCS), lequel continuera de croître. Ce nouvel accord de financement est conforme aux investissements fédéraux offerts aux gouvernements provinciaux et territoriaux en décembre. Il serait modifié pour tenir compte des changements législatifs touchant le TCS dans l'éventualité d'un accord pancanadien conforme à l'offre fédérale précédente.

Citations

« Ces investissements historiques contribueront à l'amélioration des programmes de santé mentale et de lutte contre les toxicomanies ainsi que des soins aux aînés offerts aux Britanno?Colombiens. Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec la Colombie-Britannique ainsi qu'avec toutes les autres provinces et tous les territoires pour transformer notre système de santé et faire en sorte que les familles canadiennes obtiennent les soins dont elles ont besoin, au moment opportun et à l'endroit qui leur convient. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord de financement avec le gouvernement fédéral, qui nous permettra d'offrir davantage de soutien à certains des Britanno-Colombiens les plus vulnérables. Nous pourrons notamment améliorer les soins à domicile offerts aux aînés ainsi que les services destinés aux personnes aux prises avec un problème de santé mentale ou un problème de toxicomanie. Ce financement ciblé en matière de soins à domicile et communautaires sera essentiel à la mise en oeuvre continue de notre stratégie concernant le système provincial de soins de santé, qui vise à mettre fin au recours excessif aux soins hospitaliers et à privilégier des services robustes et intégrés dans la collectivité qui aident les personnes à demeurer chez elles plus longtemps. »

L'honorable Terry Lake

Ministre de la Santé de la Colombie?Britannique

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 14:00 et diffusé par :