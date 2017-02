Airborne Wireless Network annonce la nomination d'un nouveau chef de la direction







Expert principal chargé des opérations de sécurité, de la coordination et de la gestion, tenu en haute estime, appelé à conduire la société dans sa prochaine phase de croissance

LOS ANGELES, 17 février 2017 /CNW/ - Airborne Wireless Network (OTCQB : ABWN) annonce aujourd'hui avoir nommé Michael (Mike) J. Warren au poste de chef de la direction.

Encore récemment, Mike Warren a été directeur régional des opérations et de la sécurité pour ECC International en Afghanistan, poste qui l'a vu chapeauter la sécurité de 18 grands projets de construction du DOD (Département de la Défense des États-Unis), chiffrés à 1 milliard de dollars, dont un projet routier de 500 millions de dollars de la Banque asiatique de développement, une route périphérique reliant Herat à Mazer-e-Sharif, et un projet USAID de développement d'infrastructure de 50 millions de dollars avec le ministère afghan des Mines, du pétrole et du gaz. Auparavant, Mike Warren était directeur des opérations, de la sécurité et de la sûreté chez Checchi & Company Consulting, Inc., en Afghanistan, chargé du programme de mesure et d'évaluation sous contrat auprès de l'USAID. Avant cette affectation, il était gestionnaire de programme chez Human Terrain Systems au titre de la Force internationale d'assistance à la sécurité pour l'OTAN et l'armée américaine G-2. Il a été conseiller auprès de l'ambassade des États-Unis, du COMISAF et du CJ2X à l'ISAF du QG à Kaboul, en Afghanistan.

En 1994, Mike Warren s'est retiré de l'armée américaine (US Marine Corps) avec le grade de lieutenant-colonel. Officier d'infanterie, il a notamment été directeur exécutif, 3e groupe de surveillance et de reconnaissance à Okinawa, commandant des plus grandes casernes de la sécurité maritime à la station d'armes navales de Concord, en Californie, et a occupé plusieurs postes de commandement sur le terrain d'exercices militaires au dépôt des recrues du US Marine Corps à San Diego. Mike Warren, originaire de l'Illinois, titulaire d'un baccalauréat ès arts en sciences politiques de l'Université du Missouri, détient également un diplôme de l'US Marine Corps Command and Staff College et il est certifié aussi à titre de planificateur antiterroriste, expert COIN (contre-insurrection), et dans de nombreux domaines de sécurité et de sûreté.

Par ailleurs, il possède une vaste expérience de la gestion de projet et a travaillé au sein de nombreuses entreprises dans le secteur du matériel informatique et des logiciels, jouant un rôle essentiel dans la croissance et l'expansion de leurs activités.

Commentant la nomination, J. Edward Daniels, président d'Airborne Wireless Network, a déclaré : « Mike jouera un rôle déterminant dans l'avancement de notre technologie et son ascension à la prochaine phase de croissance. Son expertise des opérations de sécurité et ses antécédents dans les secteurs civil et gouvernemental seront inestimables à mesure que nous déployons nos efforts de mise en marché de l'autoroute Infinitus Super Highwaytm. Nous sommes persuadés que son expérience unique et sa capacité de traduire notre vision dans les faits, une exécution de classe mondiale, viendront à point nommé alors que nous amorçons le prochain chapitre de la vie de l'entreprise. »

