Le Think Tank créatif BE OPEN annonce le gagnant de son premier appel d'offres vidéo, consacré à l'exploration du design et de la nature







LONDRES, February 17, 2017 /PRNewswire/ --

La fondation BE OPEN est heureuse d'annoncer le gagnant de son premier appel d'offres vidéo BE OPEN Design Nature. L'appel d'offres de BE OPEN - qui s'est tenu du 7 novembre au 20 décembre - avait pour objectif d'aborder la transformation créatrice du monde qui nous environne, en explorant l'interconnexion entre le design et la nature dans son sens le plus large.

Plus d'une centaine de vidéos ont été postées sur la page Instagram de BE OPEN au cours de ce projet, soumises par des créateurs issus de 23 pays à travers le monde. Les participants avaient pour mission d'examiner et de visualiser les façons dont le design et la nature peuvent s'entremêler, se compléter et s'enrichir l'un l'autre, créer une opposition ou bien une harmonie, ou même encore être en parfaite adéquation.

Le gagnant a été choisi par un jury qui comprend des membres de la communauté BE OPEN, l'équipe Herbarium et le fondateur de BE OPEN, Yelena Baturina. Parmi tous les talentueux candidats, le jury a sélectionné la vidéo qui représentant selon lui le mieux le concept #BEOPENDesignNature, laquelle a été soumise par Michelle Bondesio (@michbondesio). Michelle vit en Angleterre et explore ses talents créatifs à travers l'illustration, l'écriture et la photographie.

Yelena Baturina a déclaré : « C'est fantastique de constater que notre appel d'offres a suscité l'intérêt aux quatre coins du monde et qu'il a encouragé des personnes très différentes les unes des autres à explorer leur côté créatif. Les vidéos soumises font preuve d'une approche très approfondie du design. Chacun a exprimé une façon unique d'interpréter la nature comme source d'inspiration pour toutes sortes d'activités humaines, tout en démontrant l'importance de lutter pour une interrelation harmonieuse entre l'homme et le monde naturel. La créativité est selon nous la manière de mener à bien ce changement, et nous remercions tous les participants d'avoir contribué à soutenir cette idée. »

Le partenaire officiel de BE OPEN pour ce projet a été Herbarium, un bar autrichien unique en son genre, puisant son inspiration dans la flore locale pour créer des boissons uniques qui ont un effet positif sur le bien-être. Herbarium a pourvu les 1 000 EUR destinés à être attribués au gagnant de l'appel d'offres BE OPEN.

BE OPEN a été créé dans l'objectif de favoriser la créativité et l'innovation - un groupe de réflexion (think tank) dont la mission est d'inspirer les gens d'aujourd'hui pour construire les solutions de demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale soutenue par la philanthrope et femme d'affaires russe Yelena Baturina. BE OPEN a été créé afin d'exploiter de nouvelles idées et de promouvoir la créativité à l'aide d'un système de conférences, des concours, d'expositions, de cours magistraux et d'événements divers.

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 13:05 et diffusé par :