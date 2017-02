Célébrations du 375e anniversaire de Montréal - Programmation officielle du 17 février au 23 février 2017







UNE SEMAINE REMPLIE D'ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS!

MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Cette semaine, pour le 375e anniversaire de Montréal, le Quartier des spectacles s'illumine avec les oeuvres du parcours Illuminart. Vous avez plutôt envie de bouger ? Rendez-vous au parc Jean-Drapeau pour affronter les obstacles du parcours de Course Polar Hero ou direction place des festivals pour une partie de Curling en lumière. Vous préférez les performances artistiques ? Possibles et On se voisine à Lachine vous préparent des soirées inoubliables.

Nouveautés

Course Polar Hero

En famille, en équipe ou en solo, devenez les nouveaux héros de la plus grande course à obstacles d'hiver. Avec ses nouvelles vagues de départ en famille, cette grande épreuve sportive hivernale, unique au Canada, devient plus accessible que jamais.

18 février - Parc Jean-Drapeau

http://www.375mtl.com/programmation/course-polar-hero-7/

On se voisine à Lachine

Un écho à la vie quotidienne d'hier et d'aujourd'hui grâce à des animations théâtrales, musicales, dansées et chantées sur des balcons, aux coins des rues et dans les parcs des différents quartiers de Lachine.

19 février - Quartier Saint-Pierre

http://www.375mtl.com/programmation/on-se-voisine-a-lachine-153/

POSSIBLES

Une fois par mois et tout au long de l'année 2017, POSSIBLES présente les oeuvres de 12 artistes émergents, provenant de 12 disciplines artistiques différentes, en collaboration avec 12 partenaires, dans 12 lieux inusités de Montréal.

21 février - métro Station Place-des-Arts (Sortie Place-des-Arts et Complexe Desjardins)

http://www.375mtl.com/programmation/possibles-18/

Curling en lumière

Découvrez la magie de cette nouvelle activité familiale ludique et gratuite. MONTRÉAL EN LUMIÈRE réinvente le curling à l'occasion des Hivernales avec une version éclatée et « lumineuse » d'un sport qui ne cesse de faire des adeptes.

Du 23 février au 11 mars - Place des festivals, Quartier des spectacles

http://www.375mtl.com/programmation/curling-en-lumiere-5/

Illuminart

Ce parcours d'oeuvres technologiques lancé dans le cadre de MONTRÉAL EN LUMIÈRE à l'occasion du 375e témoigne de Montréal comme ville intelligente et numérique. Le parcours, arpentant le Quartier des spectacles et l'arrondissement Ville-Marie, nous fera découvrir des créations lumineuses, interactives et immersives d'avant-gardes.

Du 23 février au 11 mars - Centre-ville

http://www.375mtl.com/programmation/illuminart-13/

Activités en cours

IGLOOFEST - JEUX NORDIK

À l'occasion des Hivernales du 375e, IGLOOFEST s'enrichit d'un nouveau volet nordique d'activités gratuites pour tous et ajoute deux samedis de compétitions folles avec les Jeux Nordik et les soirées Off-Igloofest à son programme. Découvrez également la glissoire sur la Place Jacques-Cartier et le Village Nordik.

Jeux Nordik 11 et 18 février - Quai Jacques-Cartier du Vieux- Port de Montréal

12 janvier au 19 février 2017 - Quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/igloofest-62/

Aime comme Montréal au MBAM

À travers un livre et une exposition déployée dans des lieux phares de Montréal, Aime comme Montréal invite à une célébration de la diversité montréalaise.

18 janvier au 19 février 2017 - Musée des beaux-arts de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/aime-comme-montreal-au-mbam-9/

Le Country, de la colonisation à nos jours

Soirées country où l'on célèbre l'histoire du country à Montréal, de sa colonisation à aujourd'hui. Un rappel sur l'histoire et l'importance du country dans Hochelaga-Maisonneuve qui rejoint plusieurs générations.

Tous les vendredis du 3 février au 28 juillet 20h - Bistro Le Ste-Cath

http://www.375mtl.com/programmation/le-country-de-la-colonisation-a-nos-jours-en-route-vers-le-festival-252/

MTL375 Rosemont Petite-Patrie

Une galerie d'art éphémère apparaîtra dans certains lieux de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

Depuis le 21 décembre - Ruelle derrière le Artgang (6524, rue St-Hubert) et parc de Gaspé (6699, avenue de Gaspé)

http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-petite-patrie-127/

Cité Mémoire

Un parcours urbain multimédia déployé à la grandeur du Vieux-Montréal présentant une multitude de personnages témoins de l'histoire de la ville. Plus de vingt tableaux en mouvements, en paroles et en musique. Téléchargez l'application.

Tous les soirs - Vieux-Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/

Pour en savoir plus sur tous les événements, visitez la section programmation au http://www.375mtl.com/programmation ou téléchargez l'application 375MTL.

À propos de la Société des célébrations du 375eanniversaire de Montréal

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

