Grâce à l'élargissement et à l'amélioration de la route 1, un corridor de transport de la Colombie-Britannique deviendra plus sécuritaire et plus efficace

KAMLOOPS, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 17 fév. 2017) - Investir dans un réseau routier moderne, sécuritaire et efficace est essentiel pour relier les collectivités, aider les entreprises à acheminer efficacement leurs marchandises vers les marchés nationaux et internationaux et bâtir un avenir économique solide pour tous les Canadiens.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B., étaient aujourd'hui à Kamloops pour annoncer l'octroi d'un financement de 469,4 millions de dollars pour l'élargissement et l'amélioration de deux tronçons importants de la Transcanadienne. De ce montant, près de 450 millions de dollars sont destinés au tronçon traversant le canyon Kicking Horse, tandis que le tronçon allant de Donald au chemin Forde Station recevra plus de 19,4 millions de dollars.

Le tronçon de la route 1 traversant le canyon Kicking Horse sera réaligné et élargi à quatre voies, des barrières centrales seront installées et les bretelles seront élargies. L'amélioration de ce tronçon demandera également la construction de ponts et de murs de soutènement, l'aménagement de fossés destinés à retenir les pierres qui tombent et d'autres mesures visant à atténuer les dangers liés à la chute de pierres. Les travaux concernant le deuxième tronçon de la route 1 seront effectués à environ 20 km à l'ouest de Golden, de Donald au chemin Forde Station; il s'agit d'élargir la route à quatre voies et d'en améliorer l'accès du poste de pesée.

Une fois terminés, ces projets permettront d'améliorer la sécurité, l'accès et la fluidité de la circulation pour les résidents locaux, les touristes et les conducteurs de véhicules commerciaux.

« Le gouvernement du Canada reconnaît qu'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures publiques aide à relier les gens, stimule la croissance et crée des emplois pour la classe moyenne. Cet important projet d'infrastructure de transport en Colombie-Britannique profitera aux résidents, aux entreprises et aux touristes tout en favorisant la prospérité à long terme de toute la région. Nous continuerons de collaborer étroitement avec la Colombie-Britannique pour nous assurer de faire des investissements judicieux dans les infrastructures qui contribuent à bâtir le Canada de demain. »

L'honorable Amarjeet Sohi,Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Transcanadienne est le principal lien routier de notre province entre la porte d'entrée du Pacifique et le reste du Canada, et avoir un réseau de transport solide assure la croissance de notre économie et de nos collectivités. Grâce à notre précieux partenariat avec le gouvernement canadien, les collectivités locales et les Premières Nations, ces projets aideront à rendre la circulation plus sécuritaire et plus efficace, à améliorer les liens entre les collectivités et à permettre aux entreprises d'améliorer l'efficacité de la distribution de leurs produits dans toute la province ainsi que vers nos ports et au-delà de nos frontières. »

Todd Stone, Ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

Pour les travaux du tronçon de route traversant le canyon Kicking Horse, le gouvernement du Canada fournira jusqu'à 215 198 500 $ au titre du volet Infrastructures nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique égalera la contribution fédérale et fournira 19 603 000 $ pour des dépenses additionnelles relatives au projet.

Pour les travaux du tronçon allant de Donald au chemin Forde Station, le gouvernement du Canada fournira jusqu'à 7 270 000 $ au titre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales. Le gouvernement de la Colombie-Britannique égalera la contribution fédérale et fournira 4 860 000 $ pour des dépenses additionnelles liées au projet.

Le total des coûts du projet est évalué à plus de 469 millions de dollars. De ce montant, le gouvernement de la Colombie-Britannique fournira jusqu'à 247 millions de dollars et le gouvernement du Canada fournira jusqu'à 222 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Chaque jour, jusqu'à 12 000 véhicules circulent dans le corridor de la Transcanadienne, 15 pour cent d'entre eux sont des poids lourds qui transportent entre 24 et 32 milliards de dollars de marchandises par an.

