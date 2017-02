COMMUNIQUÉ - Les flocons s'accumulent sur les toitures et les abris d'auto : pensez à déneiger!







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) rappelle aux propriétaires d'être vigilants à l'égard des accumulations de neige et de glace sur les toitures, en bordure des toits à versants, ainsi que sur les abris d'auto étant donné les importantes précipitations reçues au cours des derniers jours. Lorsque les périodes de redoux, de pluie et de neige s'entremêlent, ce mélange provoque une augmentation de la densité de la neige qui devient ainsi encore plus lourde.

Le propriétaire est le premier responsable de la sécurité du public qui fréquente son bâtiment ou qui y accède. Être attentif aux signes précurseurs et prendre les mesures pour prévenir une accumulation de neige ou de glace sont les meilleurs moyens d'éviter de faire face aux conséquences d'un effondrement de toit ou de balcon.

Faire déneiger par des professionnels

Les toits sont construits de manière à pouvoir supporter les charges de neige des hivers québécois. Cependant, lorsque le déneigement s'avère nécessaire, la RBQ recommande de confier cette tâche à des entreprises disposant d'équipements appropriés et de méthodes adéquates afin de ne pas endommager la membrane d'étanchéité du toit. À cet effet, l'Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ) recommande de procéder à l'inspection des couvertures à la suite d'importantes accumulations de neige et lors de pluies abondantes ou de périodes de grands vents pendant l'hiver.

Soyez attentifs aux signes précurseurs

Il existe des signes précurseurs d'un affaissement possible de la toiture d'un bâtiment. Par exemple, des fissures peuvent apparaître sur les murs intérieurs, des portes intérieures peuvent coincer ou des plafonds se déformer. Si vous constatez de tels signes, vous devrez déneiger votre toiture, et ce, peu importe la quantité de neige présente. L'infiltration d'eau n'est pas nécessairement liée au risque d'affaissement, mais peut quand même requérir l'enlèvement de la glace.

Abri d'auto

La vigilance est également de mise pour un abri d'auto temporaire. Les fabricants recommandent d'éviter l'accumulation de neige sur le toit de l'abri afin de prévenir son effondrement. Toutefois, le déneigement ne devrait jamais se faire de l'intérieur. On doit plutôt déneiger la structure par l'extérieur à l'aide d'un râteau ou d'un grattoir à neige.

La RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mandat de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des appareils sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges et des lieux de baignade. La RBQ veille à l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence.

