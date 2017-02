Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne - Christine St-Pierre prépare la mise en oeuvre avec des acteurs économiques de France







PARIS, France, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'approbation par le Parlement européen de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, a conclu aujourd'hui sa mission en France par une rencontre de travail, à Paris, avec des acteurs économiques de premier plan engagés dans la relation franco-québécoise.

En plus du négociateur en chef du Québec pour les négociations entre le Canada et l'Union européenne, Pierre Marc Johnson, cette séance de travail réunissait des représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France, de Bercy, de Business France, du Cercle des dirigeants d'entreprises franco-québécois ainsi que d'Investissement Québec. Les échanges visaient à dégager des pistes de collaboration afin, d'une part, que les entreprises québécoises et françaises puissent profiter le plus rapidement possible des bénéfices liés à l'entrée en vigueur provisoire de l'AECG et, d'autre part, de promouvoir la ratification de l'Accord.

Rappelons que la ministre St-Pierre a assisté cette semaine au débat et au vote sur l'AECG tenus au Parlement européen, à Strasbourg, en plus d'y représenter, hier, le Gouvernement du Québec lors du discours du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, devant les parlementaires européens. La ministre St-Pierre s'est également entretenue à Strasbourg avec la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, de même qu'avec le secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, Christian Leffler.

Enfin, la ministre a profité de son passage en France pour s'entretenir avec la secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, de même qu'avec le premier vice-président du Conseil régional du Grand Est, Jean-Luc Bohl.

« L'approbation de l'Accord par les parlementaires européens nous amène aujourd'hui aux portes de son entrée en vigueur provisoire. Le Gouvernement du Québec est dès maintenant engagé dans un important travail de promotion auprès des acteurs économiques, au Québec comme en territoire européen, qui mettront directement en application cet Accord pour le plus grand bénéfice de tous, qu'ils soient entrepreneurs, travailleurs ou citoyens. Le choix de la France, premier marché d'exportation du Québec en Europe, apparaît tout naturel pour amorcer cette ultime étape. »

Faits saillants :

Le Parlement européen a approuvé l'AECG le 15 février.

La quasi-totalité de l'Accord pourra être mise en application provisoire à une date qui sera fixée par le Canada et l'Union européenne, en attendant la ratification des États membres de l'Union européenne et du Canada .

En 2016, la France était le premier client du Québec au sein des pays de l'Union européenne, et son 4e à l'échelle mondiale, après les États-Unis, la Chine et le Mexique.

Les valeurs des exportations de marchandises vers la France a connu une croissance de 7 % au cours des cinq dernières années. Le Québec compte ainsi pour la moitié de la valeur totale des exportations canadiennes en France.

En 2015, la France se situait au deuxième rang des investisseurs étrangers au Québec, derrière les États-Unis, avec plus de 300 filiales d'entreprises établies en sol québécois.

Pour plus de renseignements concernant l'AECG : cliquez ici .





