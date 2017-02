26e édition du Mois de l'histoire des Noirs - Héma-Québec lance un appel aux donneuses issues des communautés noires







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Héma-Québec profite de la 26e édition du Mois de l'histoire des Noirs pour souligner l'apport essentiel des communautés noires à la réserve collective de sang des Québécois. Les différentes initiatives et nombreux efforts déployés depuis quelques années pour mobiliser davantage de donneurs de ces communautés ont permis de recruter plus de 4 500 nouveaux donneurs.

Héma-Québec lance cette année un appel particulier aux femmes des communautés noires à s'informer et à participer à son programme qui a pour objectif de permettre à un plus grand nombre de donneuses d'être régulièrement admissibles au don de sang.

Depuis août 2015, ce programme a permis de recueillir 292 dons et, du coup, d'augmenter de 34 % le nombre de dons réalisés par des femmes qui, jusqu'ici, étaient refusées en raison d'un taux d'hémoglobine en deçà du critère usuel. L'intégration de ces nouvelles donneuses permet à Héma-Québec de mieux répondre aux besoins en sang de certains malades issus de la communauté noire.

Les donneuses qui souhaitent s'informer et s'inscrire au programme peuvent le faire via notre site Web (www.hema-quebec.qc.ca) dans la section Sang > Savoir+ > Don de sang et communautés culturelles > Femmes noires et don de sang.

Héma-Québec, c'est nous tous

Les groupes sanguins ABO sont les mêmes chez tous les humains. Mais il existe d'autres groupes. Les personnes nécessitant des transfusions fréquentes sont plus susceptibles de développer des réactions transfusionnelles. Ces dernières peuvent être grandement atténuées en utilisant le sang de donneurs partageant un bagage génétique similaire.

C'est le cas, entre autres pour les personnes atteintes d'anémie falciforme, dont le protocole de traitement prévoit des transfusions sur une base régulière. Il s'avère donc important de diversifier la réserve collective de sang, de façon à ce qu'elle soit représentative de toutes les communautés présentes dans la population.

Le Mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de rappeler que la réserve collective de sang du Québec a besoin de plus de donneurs issus de toutes les communautés et que les besoins sont constants.

Appel à la solidarité

Dans le cadre des activités entourant l'événement, une collecte de sang organisée par la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs aura lieu le 18 février prochain. Les donneurs sont attendus entre 10 h 30 et 16 h au Centre d'éducation des adultes, situé au 2515, rue Delisle, à Montréal. Pour leur frère, leur cousine, leur voisin, les donneurs de tous les horizons sont invités à faire preuve de solidarité en donnant du sang. Pour toute question concernant l'admissibilité, composez le 1 800 847-2525.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et ses dérivés, en tissus humains, en sang de cordon, en lait maternel et en produits cellulaires sécuritaires et de qualité optimale; développer et offrir une expertise et des services spécialisés et novateurs dans le domaine des produits biologiques humains.

Héma-Québec, c'est près de 1 300 employés, plus de 300 000 présences de donneurs sur des sites de collecte de sang par année, 16 000 bénévoles et plus de 500 000 produits sanguins livrés annuellement aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

