Déclaration du chef de l'APNQL, Ghislain Picard, à la suite de la diffusion du reportage de l'émission « Enquête »

WENDAKE, QC, 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À la suite de la diffusion du reportage de l'émission « Enquête » de Radio-Canada le 16 février portant sur le cercle vicieux des abus vécus dans certaines communautés des Premières Nations au Québec, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, tient à souligner l'immense courage de toutes les victimes qui ont pris la parole pour dénoncer les actes de violence qu'elles ont subis. À l'instar de nos soeurs et frères qui sont victimes de tels crimes, elles ont, envers et contre tous, pris leur souffrance en main pour faire changer leur réalité camouflée et pour protéger nos enfants et nos générations futures de telles atrocités. Prenons exemple sur leur courage. Leurs témoignages troublants nous mettent devant l'évidence que nous avons l'indéniable obligation de promouvoir avant tout la réconciliation entre nous, de révéler nos vérités dans la transparence et le respect, mais aussi de briser le cercle vicieux des abus pour guérir.

La violence sous toutes ses formes est inacceptable, peu importe par qui elle est commise. Des gestes concrets doivent être posés afin que la confiance envers la justice et les services policiers soit inébranlable. L'indépendance de la justice est un principe fondamental que reconnaît l'APNQL et qui doit être respecté. Le devoir de protéger la population est une nécessité absolue et l'APNQL ne cautionne aucun geste ni intervention contraire à ce principe, sous aucune considération. Les moyens adéquats pour venir en aide et en soutien aux victimes et leurs familles doivent être octroyés de façon prioritaire afin de ne laisser planer aucun doute quant à ce devoir fondamental de protection. Cette responsabilité ne nous est pas unique, elle doit être partagée entre tous les niveaux de gouvernement.

La sécurité de nos populations est un droit humain qui n'est pas négociable. C'est un message clair que nous réitérons depuis plusieurs mois et que nous continuerons de porter, mais nous irons encore plus loin en proposant de mettre en place notre propre processus chargé d'écouter et de proposer des solutions afin de faire tomber les murs du silence. Assez, c'est assez.

