MAKHEIA GROUP Renouvele dans sa Certification ISO 9001 : 2015

Le bureau Veritas, à l'issue d'un audit, vient de renouveler la certification ISO 9001: 2015 de Makheia group et de l'ensemble de ses agences, faisant du Groupe un des rares acteurs du marché à être certifié sur l'ensemble de ses métiers.

Le périmètre de la certification porte à la fois sur le conseil et l'analyse stratégique de contenus de marque, et sur la conception, la réalisation et la diffusion de médias d'entreprise. Elle est valable jusqu'en 2020.

Une démarche inédite pour un groupe de communication

La certification ISO est une longue histoire chez Makheia. En effet, Sequoia, l'agence des contenus du Groupe, a été une des premières agences de communication certifiée il y a désormais plus de 10 ans. La démarche a peu à peu été étendue aux autres agences du Groupe et sur la chaine des différents métiers : des contenus aux activités markéting, puis au digital.

Parmi les avantages attendus : une organisation en permanence tendue vers une qualité de service parfaite et une réflexion permanente sur l'organisation déployée, une façon de rester agile en toute circonstance. ISO 9001 est, en effet, une norme internationale qui fixe, prioritairement, les règles à respecter en matière de management de la qualité.

Les principes reposent sur : l'écoute client (au travers notamment d'audits réguliers), l'implication de la direction et des collaborateurs (avec des procédures de contrôle sur, à la fois, les expertises et les « attitudes ») et une amélioration continue des prestations. L'ensemble nécessitant la mise en place et le suivi d'indicateurs spécifiques. Parmi les indicateurs clefs du système qualité de Makheia on trouve :

Fédérer toutes les agences autour de processus communs au Groupe Makheia afin de mieux travailler ensemble, notamment sur les process de réflexion stratégique et de réponse aux appels d'offres.

afin de mieux travailler ensemble, notamment sur les process de réflexion stratégique et de réponse aux appels d'offres. Favoriser l'innovation et les nouvelles technologies, l'anticipation et l'ouverture d'esprit, le Groupe étant désormais très impliqué dans la technologie, la data et l'intelligence artificielle.

Fluidifier la réalisation en respectant les procédures.

Renforcer notre capacité de conseil.

Pour chacun des 220 collaborateurs du Groupe, la qualité est concrète et perceptible à tout moment, elle est synonyme de compétence, de rigueur et d'organisation. Elle est saluée par les derniers baromètres parus : 85% de clients satisfaits, (toutes prestations confondues). Source : Baromètre BVA-Limelight 2016.

