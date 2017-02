Avis aux médias - La ministre Bibeau et la ministre David annonceront l'octroi d'un financement pour l'infrastructure de l'Université de Sherbrooke







OTTAWA, le 17 févr. 2017 /CNW/ - La ministre du Développement international et de la Francophonie, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre responsable de l'Enseignement supérieur du Québec, Mme Hélène David, se rendront à l'Université de Sherbrooke pour annoncer l'octroi d'un financement pour l'infrastructure de l'établissement d'enseignement postsecondaire.

Date : Le lundi 20 février 2017



Heure : 11 h



Lieu : Université de Sherbrooke Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) Parc Innovation-ACELP, Pavillon P2 3000, boulevard de l'Université Sherbrooke (Québec)

