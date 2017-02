Investissements Manuvie annonce les résultats des assemblées extraordinaires des porteurs de titres







En dollars canadiens, sauf indication contraire



TORONTO, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu les approbations requises des porteurs de titres pour aller de l'avant avec les modifications proposées suivantes qui ont fait l'objet d'un vote aux assemblées extraordinaires des porteurs de titres tenues le 16 février 2017 :

Les porteurs de titres ont approuvé une proposition relative au remplacement de certaines charges d'exploitation des fonds par des frais d'administration fixes pour les fonds suivants, avec prise d'effet le 1 er mars 2017 : Catégorie d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie (série « Conseil » et série T6) et Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie (série « Conseil », série L, série LT6 et série T6).

Les avantages du modèle de frais d'administration fixes comprennent ce qui suit :

Un ratio des frais de gestion (RFG) égal ou inférieur au dernier RFG déclaré;

Une hausse de la certitude et de la transparence des RFG des fonds;

Une protection contre la hausse des RFG;

La prise en charge du risque de hausses futures des charges d'exploitation par Investissements Manuvie.

Vous trouverez une description plus complète des frais d'administration fixes et des modifications des frais de gestion connexes dans le prospectus simplifié des Fonds communs Manuvie et des Mandats privés de placement Manuvie daté du 2 août 2016, dans sa version modifiée par la modification n° 1 datée du 19 janvier 2017.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site fondscommunsmanuvie.ca ou communiquer avec Investissements Manuvie aux numéros suivants :

Français : 1 877 426-9991

Anglais : 1 888 588-7999

À propos d'Investissements Manuvie

Forte des 125 années d'expérience de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d'actifs Manuvie limitée, gère des actifs pour le compte d'épargnants canadiens. En tant que l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada, Investissements Manuvie et les membres de son groupe proposent une grande variété de produits, notamment des contrats à fonds distincts, des fonds communs, des rentes et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. À la fin de 2016, son actif géré et administré se chiffrait à 977 milliards de dollars canadiens (728 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

