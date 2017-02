Les Canadiens s'expriment sur les enjeux liés à l'itinérance et à la pauvreté







Le gouvernement du Canada annonce le lancement de consultations sur la pauvreté lors de la tournée du ministre Duclos dans l'Ouest canadien

EDMONTON, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, l'honorable

Jean-Yves Duclos, a clôturé une tournée dans l'Ouest canadien à la suite de rencontres avec des intervenants à Vancouver et à Edmonton. Ces rencontres constituaient une occasion importante de dialoguer avec des leaders communautaires, des organismes sans but lucratif et des intervenants afin de résoudre des enjeux comme la pauvreté, l'itinérance et le logement abordable.

À Vancouver, le ministre a commencé sa tournée par un déjeuner en compagnie de maires et de conseillers de la région du Grand Vancouver. Ce fut une occasion pour lui de reconnaître leurs efforts et leurs initiatives en ce qui a trait à la réduction de la pauvreté, puis de les féliciter. Il s'agissait de la première séance en table ronde d'une série de consultations en personne visant à appuyer la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté, lancée le 13 février à Ottawa, en Ontario.

Le ministre Duclos a ensuite poursuivi avec une visite du site Spirit of the Children Society, où il a pris part à des discussions au sujet du soutien dont les jeunes autochtones ont besoin afin d'effectuer la transition du programme d'aide à l'enfance vers un logement permanent.

Le ministre a également participé à l'ouverture officielle d'un édifice de trois étages situé au 220, avenue Terminal, organisée par la Vancouver Affordable Housing Agency. Le nouvel édifice constitue le premier projet de la sorte au Canada approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de logements, au titre du Fonds d'innovation pour le logement locatif abordable, et offre 40 logements individuels pour les personnes vulnérables à l'itinérance, les étudiants et les aînés. Le projet comprend également des unités modulaires amovibles qui sont installées sur des terrains non développés de la ville pour offrir de l'hébergement temporaire lorsqu'il y a un besoin.

À Edmonton, le ministre Duclos a tenu une séance en table ronde avec des principaux intervenants, en mettant l'accent sur des enjeux uniques liés à la pauvreté auxquels font face les collectivités, notamment la progression des travaux de reconstruction de Fort McMurray à la suite des feux de forêt l'an dernier.

Citation



« C'est un privilège de rencontrer des leaders et des partenaires locaux qui connaissent mieux que quiconque la réalité des personnes confrontées à la pauvreté et à l'itinérance. Ensemble, avec tous les Canadiens, nous trouverons des solutions pour faire en sorte que tous les Canadiens puissent se bâtir une meilleure vie pour eux-mêmes et leur famille. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Pour en savoir plus, consultez le Canada.ca/reduire-pauvrete ou joignez-vous à la conversation #RéduireLaPauvreté au Canada

Au Canada , le taux de personnes à faible revenu tourne autour de 9 % depuis 10 ans. Cela signifie que chaque jour, trois millions de Canadiens vivent dans la pauvreté.

, le taux de personnes à faible revenu tourne autour de 9 % depuis 10 ans. Cela signifie que chaque jour, trois millions de Canadiens vivent dans la pauvreté. Soixante-trois pour cent des personnes âgées à faible revenu vivant seules sont des femmes.

Près de 746 000 Canadiens vivent dans un ménage où le principal salarié est un travailleur à faible revenu.

En 2014, plus d'un demi-million d'enfants canadiens vivaient dans des ménages à faible revenu.

Depuis le lancement de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, près de 35 000 Canadiens qui étaient sans abri ou vulnérables à l'itinérance ont bénéficié de possibilités d'apprentissage et de formation, et plus de 34 000 ont reçu de l'aide pour trouver du travail. En outre, plus de 6 000 nouvelles places ont été créées dans des refuges et plus de 82 000 personnes ont été placées dans des logements plus stables.

On s'attend à ce que le Fonds d'innovation pour le logement locatif abordable permette la création de jusqu'à 4000 unités locatives abordables sur cinq ans et réduise le recours aux subventions gouvernementales à long terme.

Liens connexes

Les Canadiens auront leur mot à dire sur la stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

Vers une stratégie de réduction de la pauvreté : Document de discussion

Consulter les Canadiens au sujet de la réduction de la pauvreté : Consultation

Comité consultatif sur la pauvreté

Page Web de la SCHL (www.cmhc.ca) ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook

Suivez-nous sur Twitter!

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 11:00 et diffusé par :