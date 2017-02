Lancement officiel du livre soulignant le 50e anniversaire de l'Ordre du Canada







OTTAWA, le 17 févr. 2017 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'a officiellement été lancé Ils désirent une patrie meilleure : L'Ordre du Canada en 50 histoires, un livre commémoratif célébrant le 50e anniversaire de la création de l'Ordre du Canada. L'évènement coïncidait avec la première cérémonie d'investiture de l'Ordre du Canada de 2017, qui s'est déroulée à Rideau Hall.

« À l'instar de l'Ordre du Canada, les individus présentés dans cet ouvrage sont une force au service du bien dans notre pays, a déclaré Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada. Ils me rendent fier d'être Canadien et me donnent espoir en l'avenir. »

Ce recueil d'histoires inspirantes à la photographie magnifique met en vedette des individus remarquables qui ont mérité cette distinction honorifique et qui portent fièrement son insigne en forme de flocon, comme l'astronaute Chris A. Hadfield, l'auteur Lawrence Hill, l'artiste Susan Aglukark, le visionnaire Guy Laliberté et la joueuse de hockey Hayley Wickenheiser.

Ils désirent une patrie meilleure : L'Ordre du Canada en 50 histoires a été écrit par Lawrence Scanlan, traduit en français par Daniel Poliquin, lui-même un Officier de l'Ordre, et publié par Figure 1. Il a été rendu possible grâce au travail et à la participation des membres de l'Ordre du Canada.

Le livre sera disponible partout au pays le 20 février 2017. Il sera remis à chaque membre vivant de l'Ordre du Canada ainsi qu'aux écoles secondaires et réseaux de bibliothèques à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage sur le livre, visitez www.figure1publishing.com/book/they-desire-a-better-country-ils-desirent-une-patrie-meilleure (en anglais seulement).

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada, une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays, reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7 000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Leurs contributions sont diverses, mais toutes ont permis d'enrichir la vie d'autrui et reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (« Ils désirent une patrie meilleure »). Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada.

À propos du 50e anniversaire de l'Ordre du Canada

Tout au long de l'année, on célébrera le 50e anniversaire de l'Ordre du Canada au moyen d'initiatives spéciales et de partenariats, telle que la tournée nationale Conversations sur le Canada : Nous désirons une patrie meilleure de The Walrus Talks, qui aura lieu du 1er mars au 31 mai 2017. Pour participer aux célébrations, visitez OC50.gg.ca et utilisez le mot-clic #OC50.

