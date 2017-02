Gestionnaires d'actifs Bridgehouse obtient l'approbation des porteurs de titres à l'égard des fusions de fonds







TORONTO, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Gestionnaire d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), nom commercial utilisé par Les Associés En Placement Brandes et Cie, a reçu les approbations requises des porteurs de titres lors des assemblées extraordinaires tenues le 17 février 2017 pour procéder aux fusions annoncées le 6 décembre 2016 (individuellement, une « fusion » et collectivement les « fusions ») de chacun des fonds structurés en société suivants (les « Fonds en dissolution ») avec leur fonds structuré en fiducie correspondant (les « Fonds prorogés ») :

Fonds en dissolution Fonds prorogés Catégorie d'actions globales Brandes Fonds d'actions globales Brandes Fonds en gestion commune privé d'actions canadiennes Sionna Fonds d'actions canadiennes Sionna Catégorie revenu et croissance d'actions canadiennes Greystone Fonds revenu et croissance d'actions canadiennes Greystone

Chacune des fusions prendra effet vers le 24 février 2017, sous réserve des approbations des organismes de réglementation.

Les porteurs de titres de chacune des séries des Fonds en dissolution recevront les titres de leur Fonds prorogé respectif, à raison de une série pour une série et de un dollar pour un dollar. Dès qu'il sera pratique de le faire, après les fusions, chacun des Fonds en dissolution sera dissous.

Aucuns frais de souscription, frais de rachat, autres frais ou commissions ne seront payables par les porteurs de titres des Fonds en dissolution relativement aux fusions. Tous les frais et charges découlant des fusions seront pris en charge par Bridgehouse. Les porteurs de titres des Fonds en dissolution auront le droit de faire racheter ou d'échanger leurs titres des Fonds en dissolution jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant la date de prise d'effet des fusions. Aucuns frais de souscription, frais de rachat ou autres frais ou commissions ne seront imputés aux porteurs de titres au moment de l'émission de titres des Fonds prorogés ou de l'échange de titres entre les Fonds en dissolution et les Fonds prorogés.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaire d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse), nom commercial de la société Les Associés En Placement Brandes et Cie depuis 2013, est une plateforme indépendante de cinq gestionnaires de placements ayant tous une expérience institutionnelle : Brandes Investment Partners, L.P., Greystone Managed Investments Inc., Gestion d'actifs Lazard (Canada) Inc., Gestionnaires de placements Sionna inc. et Morningstar Associates, Inc.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Bridgehouse et sur les Fonds Bridgehouse, visitez : bridgehousecanada.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

La société Les Associés En Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse sont offerts uniquement par l'intermédiaire de courtiers inscrits, et non par Bridgehouse. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être liés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les rendements des organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas forcément une indication du rendement futur.

Le présent communiqué est publié à titre informatif seulement.

