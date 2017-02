Global Sports Commerce obtient un financement pour poursuivre sa stratégie d'acquisition en Australie et en Nouvelle-Zélande







CHENNAI, SYDNEY et AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, February 17, 2017 /PRNewswire/ --

Global Sports Commerce (GSC) et sa filiale Techfront International, fournisseur d'écrans LED géants pour les stades et de solutions de partenariat et numériques intégrées pour les événements sportifs et médiatiques, a reçu un financement pour soutenir ses efforts d'acquisition de Screencorp en Australie et d'Oled & Carniegie en Nouvelle-Zélande. L'équipe Crédit Privé de BlackRock a convenu d'un financement unique pour l'ensemble de ces transactions. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Les acquisitions prévues permettront à GSC de renforcer sa présence sur les marchés australien et nouveau-zélandais de solutions numériques pour le monde du sport tout en pénétrant le secteur en forte croissance de l'affichage numérique. Techfront Australia, filiale de Techfront International, jouit d'une position de chef de file sur les marchés australien et nouveau-zélandais en tant que partenaire de la ligue de football australien (AFL), de l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV (les All Blacks) et de l'équipe de Nouvelle-Zélande de cricket, en association avec MKTG pour la Cricket Australia & BigBash League.

M S Muralidharan, PDG de GSC, a affirmé : « Ces acquisitions permettront à GSC et à Techfront de renforcer leur collaboration avec le monde sportif et serviront de modèle de réussite à suivre partout en Europe et en Amérique du Nord. Le soutien de BlackRock stimule les efforts déployés par Techfront et contribue à la consolidation du commerce dans le monde du sport à l'échelle mondiale via l'utilisation de technologies d'optimisation comme Commerce Optimiser ».

Neil Maxwell, PDG de Techfront Australie, a déclaré : « L'intégration de ces entreprises donne à TFA une envergure sans égale sur les marchés australien et nouveau-zélandais. Nous sommes désormais en mesure de satisfaire les besoins d'un nombre croissant de disciplines sportives et de fournir en même temps une offre plus étoffée et un meilleur niveau de service ».

Neeraj Seth, responsable du crédit asiatique de BlackRock, a commenté : « La position dominante de GSC et de Techfront sur des marchés clés du cricket, associée à leur implication croissante notamment dans le football, le rugby et le tennis, en fait une opportunité d'investissement attrayante. Le crédit privé est devenu une source importante de capital flexible pour les entreprises de taille moyenne à l'heure où les banques sont contraintes de limiter le financement d'entreprises asiatiques ».

« BlackRock est bien positionné pour fournir des capitaux aux entreprises comme GSC et Techfront dans plusieurs juridictions asiatiques. Ces entreprises peuvent ainsi se développer tout en permettant à nos investisseurs de diversifier leurs sources de retour sur investissement », a-t-il ajouté.

