Réunir les aînés et les jeunes à Rankin Inlet - Des rénovations apportées au Centre permettront de fournir de la formation aux Inuits et d'améliorer la qualité de la vie dans la communauté







RANKIN INLET, NU, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor, a annoncé un investissement de plus de 440 000 $ provenant du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 afin de rénover le Centre des aînés et des jeunes de Rankin Inlet.

Le Centre offrira un espace dans lequel les aînés et les jeunes pourront se réunir et partager leur expérience et le savoir traditionnel inuit. De nouveaux programmes favoriseront les activités intergénérationnelles, notamment du mentorat et des ateliers, ce qui permettra d'améliorer la santé de la communauté. De plus, la formation que recevront des travailleurs et la création d'un poste à temps plein contribueront à améliorer les occasions d'emploi pour les membres de la communauté.

Cet investissement permettra d'agrandir le Centre en y ajoutant une salle de réunion et un local à bureaux. Les rénovations intègreront notamment des technologies propres grâce à l'installation d'un éclairage DEL et à la réparation de murs, de fenêtres et de portes afin d'accroître l'efficience énergétique et d'améliorer la qualité du bâtiment.

Citation

« Le gouvernement du Canada est heureux d'investir dans la rénovation et l'amélioration du Centre des aînés et des jeunes de Rankin Inlet. Ces mises à niveau aideront les résidants de Rankin Inlet tout en procurant de la formation et des emplois aux Inuits. »

Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et

ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Dans une collectivité où les températures moyennes se situent entre -30 ?C et -35 ?C plusieurs mois par année, et où elles frôlent parfois les -40 ?C, il essentiel d'offrir un espace intérieur aux jeunes et aux aînés. À la suite des travaux rendus possibles par cette contribution, nous pourrons offrir davantage de programmes et d'activités et de nouvelles possibilités qui profiteront à tous durant de nombreuses années. »

Robert Janes

Hamlet de Rankin Inlet

Les faits en bref

L'investissement total dans le cadre de ce projet est de 593 000 $ sur deux ans. CanNor investit 442 650 $, le hamlet de Rankin Inlet 100 350 $ et le gouvernement du Nunavut 50 000 $.

