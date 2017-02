Les World Electronic Sports Games se terminent







La compétition incarne « l'esprit sportif »

CHANGZHOU, Chine, 17 février 2017 /PRNewswire/ -- La Grande finale des World Electronic Sports Games (WESG) 2016 s'est déroulée du 12 au 15 janvier 2017. Durant quatre jours de compétition, l'équipe philippine TNC a remporté le trophée du championnat du jeu DOTA 2. Staz, un joueur philippin, et TY, un joueur sud-coréen, ont remporté le championnat pour Hearth Stone et StarCraf II, respectivement, tandis que l'équipe française EnVyUs a remporté le dernier jeu, le célèbre CS : GO. Les équipes gagnantes se sont partagées 5,5 millions d'USD de dotation.

Les WESG, forts d'un investissement de plus de 14,6 millions d'USD assuré par Alisports, ont fait l'effet d'une onde de choc dans le secteur de l'e-sport depuis leur lancement en mars 2016, du fait de l'importance de l'investissement, mais également du mécanisme d'audition et de promotion ouverts et de « l'esprit sportif » reposant sur l'impartialité. Outre les World Cyber Games (WCG), les WESG ont été la première compétition d'e-sport à sélectionner des joueurs et à organiser des compétitions dans le monde entier, ouvrant un nouveau chapitre pour le secteur.

À travers des auditions ouvertes auxquelles ont pris part des dizaines de milliers de concurrents de tous les niveaux, les WESG sont devenus la plus grande compétition complète faisant participer des joueurs professionnels et non professionnels. La compétition a également attribué aux vainqueurs un généreux pactole de 5,5 millions d'USD. Plus de 60 000 concurrents, de près de 200 pays et régions, d'une moyenne d'âge de 22-23 ans, ont présenté une demande d'inscription. La compétition finale a attiré 6 000 spectateurs, la salle remplissant sa capacité d'accueil.

Pour voir la vidéo promotionnelle des WESG, veuillez cliquer sur : https://www.youtube.com/watch?v=PPLKCYPHP60

Durant la cérémonie d'ouverture de la finale des WESG, les concurrents sont apparus sur scène avec leurs drapeaux nationaux respectifs, prouvant leur fierté de représenter leur pays. Les résultats de la compétition ont été établis à partir de la performance de chaque équipe, reflétant la volonté d'Alisports d'expérimenter le concept des « Olympiades de l'e-sport ».

Concernant la compétition, Loda - joueur suédois professionnel de DOTA 2 et ancien capitaine de TI3 Alliance, une équipe championne du monde - a déclaré : « Contrairement à toutes les autres compétitions auxquelles j'ai participé, tous les concurrents des WESG sont venus ici dans l'intention de dignement représenter leur pays, plutôt que de se concentrer sur les seuls avantages pour leur club et les prix. Les WESG sont très différents. »

Le PDG d'Alisports, Zhang Dazhong, a attribué une note de 90 (sur 100) aux premiers WESG et a révélé que la prochaine compétition comptera un plus grand nombre d'événements et sera encore plus importante que la première.

En outre, les WESG ont lancé leur première initiative antidopage pour les jeux d'e-sport, empruntant officiellement le principe de « l'esprit sportif » à la communauté sportive traditionnelle et en l'érigeant en règle fondamentale des événements d'e-sport. Malgré les défis relatifs à la normalisation et à la mise en oeuvre de cette approche, les efforts fournis pour y parvenir devraient assurer le développement d'un contexte sain pour l'e-sport et préparer le terrain à ce que ce sport fasse éventuellement partie des Jeux olympiques officiels.

Pour plus de vidéos des WESG, retrouvez-nous sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCcSgNfDNxvyisU-eCj9xyNg/featured

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/468918/Alisports_The_WESG_Final.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/468919/Alisports_WESG_Players.jpg

