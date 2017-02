Dr Peter W. Vaughan, nouveau président du conseil d'administration d'Inforoute Santé du Canada







MONTRÉAL, 17 févr. 2017 /CNW/ - Le Dr Peter W. Vaughan sera le nouveau président du conseil d'administration d'Inforoute Santé du Canada à compter du 1er mars 2017, annonce Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Il remplacera Graham W. S. Scott, C.M., c.r., qui préside le conseil d'administration d'Inforoute depuis 2010.

Le Dr Vaughan possède une vaste expérience comme médecin au Canada ainsi qu'aux États-Unis, en Amérique centrale et en Europe. Il a occupé le poste de président et chef de la direction ainsi que de directeur médical de la Régie régionale de la rive sud en Nouvelle-Écosse de 2006 à 2012, puis a agi à titre de sous-ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse de 2014 jusqu'à sa retraite en janvier 2017. Durant son mandat de sous-ministre, il était membre de la Société d'Inforoute et un observateur durant les réunions du conseil d'administration d'Inforoute.

« Nous sommes très heureux d'accueillir le Dr Vaughan au sein du conseil d'administration à titre de nouveau président, mentionne M. Green. Pendant qu'il était sous-ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse, il a mis en place le premier dossier de santé personnel numérique provincial au Canada, et il est un fervent défenseur de l'innovation en santé numérique. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur ses précieux conseils alors que nous poursuivons notre vision d'améliorer la santé des Canadiens grâce à des solutions de santé électronique novatrices. »

« Inforoute Santé du Canada joue un rôle essentiel dans l'évolution des technologies de l'information sur la santé au Canada, affirme le Dr Vaughan. Je crois que l'innovation en santé numérique peut améliorer l'accès aux services de santé pour tous les Canadiens, et je brûle d'impatience de travailler avec le conseil d'administration, la direction et les employés d'Inforoute ainsi que de collaborer avec des intervenants de partout au pays pour réellement transformer les soins grâce à l'innovation. »

« Depuis août 2010, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être président du conseil d'administration d'Inforoute et je suis fier des réalisations qui ont été accomplies en santé numérique pendant cette période, mentionne M. Scott. Je suis certain que sous la gouverne du Dr Vaughan, Inforoute et ses partenaires continueront de réaliser des progrès qui amélioreront notre réseau de la santé et la vie de tous les Canadiens. »

Le Dr Vaughan détient un baccalauréat et une maîtrise en arts de l'Université de Guelph ainsi qu'un doctorat en médecine de l'Université McMaster, à Hamilton, en Ontario. Il a fait sa maîtrise en santé publique à l'école de santé publique Bloomberg de l'université Johns Hopkins et a suivi le programme des cadres supérieurs de l'école d'administration des affaires de l'Université Queen's. Il a été président et chef de la direction de l'Association médicale canadienne, président de WebMD Canada de même que président du comité consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients et président du comité consultatif sur la recherche de la Fondation de recherche en santé de la Nouvelle-Écosse. Il a aussi présidé le conseil d'administration d'Agrément Canada et est l'un d'est membres du conseil fondateur d'Agrément Canada International.

