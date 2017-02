Le gouvernement du Québec annonce une construction neuve pour le CHSLD de Chibougamau







QUÉBEC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En vue d'offrir les meilleures infrastructures possible en matière de soins de santé et de services sociaux à la population, et particulièrement pour les aînés, le gouvernement du Québec annonce un projet de construction neuve pour déménager le CHSLD de Chibougamau. Le milieu de vie passera de 24 à 32 places pour les personnes âgées en perte d'autonomie, en plus d'inclure un centre de jour.

C'est le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et le député d'Ungava, monsieur Jean Boucher, qui en ont fait l'annonce aujourd'hui. Ce projet est dans la continuité du projet de réaménagement et de modernisation du service alimentaire du Centre de santé de Chibougamau, qui est inauguré par la même occasion. Sur le plan financier, le coût du projet de construction du nouveau CHSLD représente quelque 17,5 M$, dont la majeure partie provient du ministère de la Santé et des Services sociaux, et un montant de 322 000 $ de l'établissement.

Concrètement, le nouveau CHSLD sera composé de 32 chambres individuelles réparties en trois îlots, soit deux îlots prothétiques fermés de huit et dix chambres respectivement, et un îlot prothétique ouvert de quatorze chambres. Chacun des îlots comptera une salle à manger, un salon et un bloc sanitaire avec un bain à hauteur variable et des douches adaptées. Il s'agit d'une construction sur un niveau de 3004 m2, située en face du Centre de santé de Chibougamau, sur un terrain bordé par le lac Gilman et à proximité d'un parc municipal. Selon l'échéancier projeté, les travaux commenceront en mars 2018 en vue d'une livraison des nouveaux locaux au début de l'année 2019.

Citations :

« Une construction neuve à proximité du CHSLD actuel permet de maintenir les gens dans leur milieu, près de leur famille et leurs proches, ce qui était plus que souhaitable. À terme, c'est donc toute la population qui bénéficiera de cette nouvelle installation. Celle-ci offrira un environnement sécuritaire, correspondant aux hauts standards de qualité et tenant compte des besoins et des préférences de la clientèle âgée. Elle aura un impact positif sur l'offre de soins de santé et de services sociaux pour les citoyennes et les citoyens du Nord-du-Québec ».

? Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux.

« Je suis reconnaissant envers les personnes qui ont contribué à la concrétisation de ce projet, car l'impact sera réel sur le plan humain auprès de l'ensemble de la communauté. Cette initiative du gouvernement du Québec témoigne de sa considération pour mes concitoyennes et concitoyens, de même que de son engagement envers les personnes âgées. Par ailleurs, je suis convaincu que le personnel du CHSLD se réjouira de pouvoir bénéficier d'un environnement de travail plus moderne, convivial et agréable ».

? Luc Blanchette, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec.

« Le poids démographique des 65 ans et plus a augmenté de plus de 150 % entre 2001 et 2016 dans la région, et comme partout ailleurs, le Nord-du-Québec connaît un phénomène de vieillissement de la population. Dans ce contexte, l'annonce d'un nouveau CHSLD avec davantage de places, et de confort, est fort bien accueillie. Je suis très heureux que le gouvernement du Québec puisse être à l'écoute des besoins spécifiques de la population crie et jamésienne ».

? Jean Boucher, député d'Ungava.

Faits saillants :

La construction neuve permettra notamment :

d'accueillir davantage de clientèle en lui offrant un milieu de vie de qualité et conforme aux normes actuelles;

de recevoir, en plus, des personnes âgées en perte d'autonomie, des personnes ayant une déficience physique ou d'autres problèmes associés à une perte d'autonomie;

d'offrir un centre de jour;

d'améliorer les services à la clientèle;

d'améliorer le milieu de vie de la clientèle, de même que la qualité de vie du personnel et son environnement de travail.

Par ailleurs, cette nouvelle installation sera utilisée non seulement par la population jamésienne, mais également par la communauté crie de la Baie-James. Actuellement, à peu près 35 % de résidents hébergés au CHSLD de Chibougamau proviennent de la communauté crie.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 17 février 2017 à 10:00 et diffusé par :