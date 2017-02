Projet de loi 122 : faire participer les gens d'affaires au développement économique régional







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Devant la Commission de l'aménagement du territoire, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a dit souhaiter que l'accroissement de l'autonomie et des pouvoirs des municipalités que confère le projet de loi 122 soit une occasion d'assainir le climat qui règne envers les administrations publiques ainsi qu'une opportunité pour celles-ci d'associer plus étroitement les gens d'affaires, en particulier les chambres de commerce, à la définition des priorités d'affectation des fonds dédiés au développement économique local sous leur responsabilité.

« La réorganisation de la gouvernance du développement économique régional qui s'est opérée au cours des dernières années s'est souvent traduite par un éloignement du milieu des affaires des services qui leur sont pourtant dédiés », affirme Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Il nous apparait fondamental que ces derniers prennent part au processus. Les chambres de commerce sont outillées pour cela. »

Le projet de loi 122 confère plus de latitude aux municipalités en matière contractuelle. La FCCQ souhaite que soient harmonisés les processus d'appels d'offres et les modes d'allocation de contrat et que ceux-ci soient plus ouverts, transparents, qu'ils comportent plus de prévisibilité en plus d'accorder une plus grande importance aux critères de qualité plutôt que de répondre systématiquement à la logique du plus bas soumissionnaire.

La FCCQ croit de plus que le gouvernement devrait envisager le développement d'un « Passeport Entreprises » adapté au secteur municipal. Une telle orientation qui s'appliquerait aux services professionnels et aux travaux de construction constituerait un encadrement pertinent.

« Il est temps d'accorder davantage d'importance à la qualité des propositions soumises, au caractère novateur de l'offre présentée, au recours aux technologies les plus à jour, en somme, au gain global net que l'offre est susceptible de faire réaliser aux municipalités », conclut Stéphane Forget.

