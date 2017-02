Exposition d'art contemporain gratuite dans le réseau souterrain de Montréal et dans 7 lieux satellites - Du 04 au 26 mars 2017







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Art Souterrain présentera à Montréal, du 4 au 26 mars 2017, la neuvième édition de son festival d'art contemporain, sous le thème Jeu et Diversion.

Ce festival d'art visuel unique en Amérique du Nord, s'ouvrira le 4 mars 2017, lors de la Nuit Blanche à Montréal et proposera durant trois semaines, 45 activités : visites guidées et commentées, conférences et rencontres d'artistes.

ART SOUTERRAIN, DU 4 AU 26 MARS 2017 : PROGRAMMATION

4 commissaires d'exposition : Frédéric Loury, commissaire principal et directeur général d'Art Souterrain, le duo Patrick Bérubé et Chloé Grondeau et Marie-Charlotte Carrier .

. 67 artistes ou collectifs en provenance de : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Canada (Québec et Hors Québec), Corée du Sud, États-Unis, Finlande, France , Italie Pays Bas, République Tchèque, Royaume - Unis, Sénégal, Suisse, Taiwan .

58 projets : Installations, sculptures, performances, photographies, vidéos sonores et interactives.

Parcours d'exposition échelonné sur six kilomètres, dans neuf édifices du réseau souterrain de Montréal : Gare Centrale, 1000 de la Gauchetière, Place Bonaventure (uniquement le soir de la Nuit blanche à Montréal), Place de la Cité internationale-OACI, Place Victoria, Centre de commerce mondial de Montréal, Jacques-Parizeau (anciennement Centre CDP Capital), Palais des Congrès de Montréal, Complexe Guy Favreau.

Parcours d'exposition dans sept lieux satellites Montréalais : Arsenal Art Contemporain, Centre d'exposition de l'Université de Montréal, Dawson College Art Gallery , ELLEPHANT, Espace d'exposition Ubisoft, Never Apart, OBORO.

Cartel explicatif placé à côté de chaque projet.

Audioguide, disponible gratuitement en français dans chaque édifice (sauf Bonaventure et Cité Internationale).

Focus (nouveauté) : visite commentée, chaque mardi et mercredi, par un artiste invité ou par un commissaire (réservation des billets : artsouterrain.com)

Vivement midi (nouveauté) : cinq édifices du parcours souterrain accueilleront tour à tour, du lundi au vendredi, à midi, une performance d'une artiste de la programmation.

Rencontres publiques avec des ambassadeurs et artistes du parcours souterrain autour des oeuvres exposées, toutes les fins de semaines de midi à 18h, dans 3 édifices.

Visites guidées du parcours Est ou Ouest (samedi en anglais et dimanche en français, à 14h. 5$).

Visites pédagogiques offertes aux établissements scolaires.

47 activités basées sur le thème « Jeu et Diversion ». Programme sur artsouterrain.com

