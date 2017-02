Déneiger un toit, ça se planifie!







JOLIETTE, QC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Chute de hauteur, ensevelissement, électrocution, malaise cardiaque, blessure musculaire, hypothermie et engelures : déneiger un toit est un travail qui comporte des risques. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler l'importance de bien planifier les travaux à effectuer pour éviter les accidents. Les employeurs, les propriétaires et les gestionnaires d'édifices de même que les travailleurs doivent s'assurer que les méthodes de travail sont sécuritaires.

Conseils pour déneiger un toit de façon sécuritaire

Le meilleur moyen d'éviter une chute d'un toit est tout simplement de s'abstenir d'y grimper. Autant que possible, déneiger un toit en pente en effectuant le travail à partir du sol.





Lorsque l'aménagement des lieux au sol le permet, utiliser un appareil de levage pour personne (plateforme élévatrice, engin élévateur à nacelle ou plateforme à mât articulé).

Dès qu'il existe un risque de chute de plus de trois mètres (dix pieds), protéger les travailleurs et utiliser des garde-corps ou un autre moyen pour empêcher les accidents.





Porter un équipement de protection individuelle contre les chutes composé d'un harnais de sécurité, d'un cordon d'assujettissement d'une longueur maximale de 1,8 m et d'un absorbeur d'énergie fixé à un point d'ancrage dont la résistance est d'au moins 18 kN.





Prévoir les mesures de sauvetage appropriées en cas de chute.

Au sol, déterminer la zone de déversement de neige et en interdire l'accès au moyen de signaux de danger et d'une corde de délimitation.





Prévoir des mesures pour prévenir les risques d'ensevelissement que peuvent comporter certains types de toits en pente avec un revêtement lisse (par exemple, la tôle) et les abris de toile temporaires.





Puisque le détachement soudain de masses importantes de neige peut se produire sur les toitures inclinées, enlever la neige à partir du haut vers le bas du toit. Prévoir également une protection contre les chutes.





Déneiger les abris de toile temporaires avec un râteau de toit. Il ne faut jamais effectuer le déneigement en poussant la toile à partir de l'intérieur, car l'abri pourrait s'effondrer sur le travailleur.

