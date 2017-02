Commissionnaires au palmarès 2017 des Meilleurs employeurs du Canada de Forbes







OTTAWA, le 17 févr. 2017 /CNW/ - Commissionnaires s'est valu une place au classement Forbes des meilleurs employeurs du Canada pour 2017.

Commissionnaires s'est classé au deuxième rang du secteur et dans la moitié supérieure de la liste de 300 employeurs, dépassant de loin les autres fournisseurs canadiens de services de sécurité.

«?Nous mettons tout en oeuvre pour offrir un excellent milieu de travail et des emplois stables à l'échelle du Canada, a souligné Bruce Belliveau, Président du Comité national de gestion des affaires de Commissionnaires et Chef de la direction de la Divison de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes encore une fois honorés d'avoir été nommés parmi les meilleurs employeurs du Canada et de figurer en tête du classement des entreprises de sécurité.?»

Travaillant de concert avec Statista, un fournisseur de statistiques en ligne, Forbes a sondé plus de 8?000 travailleurs canadiens pour compiler une liste de 300 employeurs oeuvrant dans 25 secteurs. Les meilleurs employeurs du Canada comprennent des géants des affaires, des institutions financières communautaires, des universités et des organismes gouvernementaux. La participation des employés au sondage s'est faite de manière anonyme par le biais d'un nombre de panels en ligne plutôt que dans les locaux des employeurs.

Le sondage demandait aux répondants d'indiquer selon une échelle de zéro à dix la mesure dans laquelle ils seraient susceptibles de recommander leur employeur et de donner leur avis des autres employeurs dans leur secteur d'activité.

Dans le cadre de ce sondage mené en collaboration avec Statista, un fournisseur de statistiques en ligne, Forbes a invité 8?000 employés de grandes entreprises canadiennes, dont 81 % étaient des employés à temps plein, à évaluer sur une échelle de 1 à 10 leur disposition à recommander l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Les employés ont été consultés de façon anonyme par le biais d'un nombre de panels en ligne plutôt que dans les locaux des employeurs. Les données ont été amassées en septembre.

Commissionnaires est le fournisseur prééminent de services de sécurité du Canada ainsi que le plus important employeur privé de vétérans des Forces armées canadiennes et de la GRC. Cette entreprise qui se fonde sur des valeurs militaires essentielles - dévouement, responsabilité, et esprit de mission - compte un effectif de 20 000 employés aux quatre coins du pays. Commissionnaires offre une vaste gamme de services de sécurité : agents de sécurité professionnels, contrôle et surveillance, évaluations des risques et des menaces, soutien aux activités policières, application des règlements municipaux, empreintes digitales numériques, vérifications des antécédents criminels, vérifications préalables à l'embauche, enquêtes et formation en matière de sécurité. Cette entreprise sans but lucratif entièrement autofinancée refile environ 95 % de son chiffre d'affaires annuel de plus de 500 millions de dollars à ses employés. Commissionnaires sert une gamme variée de clients des secteurs public et privé.

